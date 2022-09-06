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Barış'ın Ruhu NFT'ye taşındı

8 sanatçının NFT tescilli eserlerinin bulunduğu Barış Ruhu Volume II sergisi 18 Eylül'e kadar görülebilecek

Barış'ın Ruhu NFT'ye taşındı

Root Karaköy, “Sanat-Kültür-Toplum” mottosuyla çıktığı kültür sanat yolculuğuna, “Barış Ruhu Volume II” isimli NFT dijital sergisi ile devam ediyor.

Dünya çapında mural sanatçısı Pesimo’nun kadınlara ve kadınların gücünün kutlandığı bir gerçekliğe armağan ettiği “Barış Ruhu” hareketinin devamı olan serginin küratörlüğünü Pınar Goodstone yapıyor. Serginin sponsorlarından birisi de İstanbulspor.

Tüm disiplinlerden ve farklı ülkelerden 8 sanatçının NFT tescilli eserlerinin bulunduğu serginin gelirinin bir kısmı da bağışlanacak.

Serginin küratörü Pınar Goodstone; “Çok çalkantılı bir çağda yaşıyoruz. Barış ve adaletin yeri tartışılır. Bir zamanlar kesin, güvenli ve normal olduğunu düşündüğümüz her şeyi sorgulamak zorunda bırakılıyoruz. Dünyanın barışa ihtiyacı var ve kadınlar bu değişimin katalizörü olabilir. Kadınların daha aktif rollere sahip olduğu yönetimlerin barış süreçlerini destekleyeceğine kuvvetle inanıyoruz. Barışı nasıl tezahür ettireceğimizi soruyoruz? Sanatçılar geleceği görüp, bize neyin mümkün olduğuna dair fikir veriyor ve henüz gerçekleşmemiş bir dünyayı somut hale getiriyor. Umudumuz eşit, barışçıl, adaletli ve sınırlarla sınırlanmamış bir dünyada yaşamak” dedi.

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