Barış isminin anlamı nedir? Barış ne demek, Kuran'da geçiyor mu? Barış isminin analizi

Öne çıkan erkek isimlerinden biri olan Barış, çok uzun yıllardır ülkemizde sevilerek kullanılıyor. Ülkemizde birçok kişinin aşina olduğu bu ismin anlamı da oldukça güzel. Bu da birçok ebeveyn adayının erkek çocukları için Barış adını düşünmesini sağlıyor. Peki Barış Kur’an’da geçiyor mu? Detaylar aşağıda…

BARIŞ İSMİNİN ANLAMI

Barış isminin anlamı konusunda birçok kaynak bulunur. Bunlardan derlenen bilgilere göre Barış adının anlamları;

Uyum

Huzur

Karşılıklı anlayış

Hoşgörü Türkçe kökenli bir isim olan Barış, uyum ve huzur gibi birçok anlamı barındırır. Bu ismi taşıyan kişilere iç huzur, anlayış ve uyum gibi özellikler olması beklenir. Bunun yanı sıra Barış adı, toplumsal ilişkilerdeki uyumu da anlatır. Barışçıl bir yaşam tarzını ön plana alan isim, uyumlu olan ve çatışmadan kaçınan karakterlere atıfta bulunur. Tam da bu noktada çocuğunuza Barış ismini vererek uyumlu ve hoşgörülü olmasına katkıda bulunabilirsiniz. BARIŞ KUR’AN’DA GEÇİYOR MU?

Anlamı son derece güzel olan ismin İslam dinindeki yeri de merak edilir. Bu noktada akıllara “Barış Kur’an’da geçiyor mu?” sorusu gelir. Doğrudan Kur’an’da geçmediği bilinen Barış adının İslami değerlere uygun olduğu düşünülür. Çünkü Kur’an-ı Kerim, barış ve hoşgörünün önemine işaret eden birçok ayet içerir. Ayrıca son derece olumlu anlamlar taşıdığı ve herhangi bir hassasiyete ters düşmediği için caiz kabul edilmiştir. Oğlunuza gönül rahatlığıyla Barış adını vererek hayırlı bir hayat geçirmesini destekleyebilirsiniz.