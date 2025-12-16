"Barış istiyoruz, ateşkes değil"

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya-Ukrayna arasında muhtemel bir Noel ateşkesinin savaşı sonlandırılacak bir barış anlaşmasına varılıp varılmamasına bağlı olduğunu belirterek, "Buradaki asıl soru, ‘Bir anlaşmaya varacak mıyız, varmayacak mıyız?’ Biz barış istiyoruz. Ukrayna’ya soluklanma fırsatı sağlayacak ve savaşı sürdürmesine izin verecek bir ateşkes değil" dedi.

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya-Ukrayna arasında muhtemel bir Noel ateşkesine ilişkin başlıklara değindiği bir basın toplantısı gerçekleştirdi.

Peskov, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin dün Almanya’nın başkenti Berlin’de Rusya-Ukrayna arasındaki bir ateşkes fikrine yönelik isteklerini teyit ettiği ve özellikle yaklaşan Noel zamanında Ukrayna’nın enerji altyapısına yönelik saldırıların sonlandırılmasına yönelik çağrısına ilişkin açıklama yaptı.

Peskov, ateşkes çağrılarının savaşı sonlandıracak bir barış anlaşmasına varılıp varılmamasına bağlı olduğunu söyleyerek, "Buradaki asıl soru, tıpkı ABD Başkanı Donald Trump’ın da dediği gibi, ‘Bir anlaşmaya varacak mıyız, varmayacak mıyız?’" dedi.

"Ukrayna kısa vadeli bir plana odaklanırsa ateşkes mümkün değil" Kremlin Sözcüsü, Ukrayna’nın kalıcı bir çözüm yerine "kısa vadeli, kendi ayakları üzerinde duramayan bir plana" odaklanması durumunda Rusya’nın böyle bir ateşkese yanaşmasının mümkün olmadığını belirtti. Peskov, "Biz barış istiyoruz. Ukrayna’ya soluklanma fırsatı sağlayacak ve savaşı sürdürmesine izin verecek bir ateşkes değil. Bu savaşı sona erdirmek, hedeflerimize ulaşmak, çıkarlarımızı güven altına almak ve Avrupa’nın gelecekteki barışını garantilemek istiyoruz" ifadelerini kullandı. "Ukrayna’ya sağlanacak güvenlik garantileri teklifini incelemedik" Peskov ayrıca, dün Berlin’de Avrupa Birliği (AB) ve NATO’dan liderler ile temsilcilerin Ukrayna gündemi ile bir araya geldiği toplantıya ilişkin açıklamada bulundu. Sözcü Peskov, ABD’li ve Avrupalı yetkililerin Washington yönetiminin Ukrayna’ya sunacağı "NATO benzeri" güvenlik garantilerine ilişkin tekliflere değinerek, söz konusu garantilere ve ortak açıklamaya ilişkin sadece medya raporlarını gördüklerini, detayları ise henüz incelemediklerini bildirdi. Rus Sözcü, Moskova’nın bu konuda açıklama yapması için taraflarına resmi metinler iletilmesini beklediğini aktardı.

"Putin, 16 Ekim'den bu yana Trump ile görüşmedi" Kremlin Sözcüsü ayrıca Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki son telefon görüşmesinin tarihine ilişkin soruları cevapladı. Peskov, iki liderin en son 16 Ekim tarihinde görüştüğünü hatırlatarak, "Son kayıtlarımıza bakarsanız bu görüşmelerin nispeten 'yakın bir zaman' olduğunu söyleyebilirsiniz. O zaman bu yana yeni bir görüşme gerçekleşmedi" dedi. Berlin'deki toplantı Zelenskiy, dün Berlin'de ABD ve Ukrayna müzakere heyetleri arasında gerçekleştirilen 2 günlük görüşmelerin ardından Avrupalı liderler, ABD Başkanı Donald Trump'ın temsilcileri, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin de katıldığı bir toplantıda bir araya gelmişti. Toplantı, liderlerin Ukrayna'ya destek taahhütleri ve Alman hükümetinin görüşmeye katılan Avrupalı liderler adına yayımladığı ortak açıklama ile sona ermişti. Açıklamada, Ukrayna'nın egemenliği ve Avrupa'nın güvenliğini koruyacak kalıcı bir barışın tesisi için ABD Başkanı Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile birlikte çalışılması konusunda mutabık kalındığı ifade edilmişti.