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        Haberler Magazin Barış Kılıç ile Rahimcan Kapkap 'Kızılcık Şerbeti'nin setine yetişmek için koli taşıdı - Magazin haberleri

        Barış Kılıç ile Rahimcan Kapkap sete yetişmek için koli taşıdı

        'Kızılcık Şerbeti'nin 'Ömer'i Barış Kılıç ile 'Metehan'ı Rahimcan Kapkap, sete yetişmek için yolda duran kamyonun kolilerini taşıdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.04.2025 - 08:27 Güncelleme: 15.04.2025 - 08:27
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        Sete yetişmek için koli taşıdılar
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        SHOW TV'nin fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nde 'Ömer' ve 'Metehan' karakterlerine hayat veren Barış Kılıç ile Rahimcan Kapkap, sete yetişebilmek için arabadan inip önlerinde duran kamyonun kolilerini taşıdı.

        Dizide; Barış Kılıç ile baba - oğulu canlandıran Rahimcan Kapkap da o esnada çekilen videoyu sosyal medya hesabından yayımladı.

        Rahimcan Kapkap ve Barış Kılıç
        Rahimcan Kapkap ve Barış Kılıç
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        #Barış Kılıç
        #Rahimcan Kapkap
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        #metehan
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