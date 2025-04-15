SHOW TV'nin fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nde 'Ömer' ve 'Metehan' karakterlerine hayat veren Barış Kılıç ile Rahimcan Kapkap, sete yetişebilmek için arabadan inip önlerinde duran kamyonun kolilerini taşıdı.

Dizide; Barış Kılıç ile baba - oğulu canlandıran Rahimcan Kapkap da o esnada çekilen videoyu sosyal medya hesabından yayımladı.

Rahimcan Kapkap ve Barış Kılıç