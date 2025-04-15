Barış Kılıç ile Rahimcan Kapkap sete yetişmek için koli taşıdı
'Kızılcık Şerbeti'nin 'Ömer'i Barış Kılıç ile 'Metehan'ı Rahimcan Kapkap, sete yetişmek için yolda duran kamyonun kolilerini taşıdı
Giriş: 15.04.2025 - 08:27 Güncelleme: 15.04.2025 - 08:27
SHOW TV'nin fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nde 'Ömer' ve 'Metehan' karakterlerine hayat veren Barış Kılıç ile Rahimcan Kapkap, sete yetişebilmek için arabadan inip önlerinde duran kamyonun kolilerini taşıdı.
Dizide; Barış Kılıç ile baba - oğulu canlandıran Rahimcan Kapkap da o esnada çekilen videoyu sosyal medya hesabından yayımladı.Rahimcan Kapkap ve Barış Kılıç
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