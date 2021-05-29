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Barış Murat Yağcı kimdir? Barış Murat Yağcı kaç yaşında, nereli?

Barış Murat Yağcı, açıklamaları ile sık sık sosyal medyada konuşulan isimlerden biri oluyor. Survivor 2020'e yarışmacı olarak katılan ve ikinci olan Barış Murat Yağcı, yarışmada yer alan Nisa Bölükbaşı ile bir dönem aşk yaşamıştı. İşte Barış Murat Yağcı hakkında merak edilenler...

Barış Murat Yağcı kimdir? Barış Murat Yağcı kaç yaşında, nereli?

Barış Murat Yağcı, Survivor'ın ardından bir kitap yazdı ve Nisanur Bölükbaşı ile yaşadığı aşk ile gündeme geldi. Oyunculuk ve modellik yapan Barış Murat Yağcı hakkında merak edilenler...

BARIŞ MURAT YAĞCI KİMDİR?


Barış Murat Yağcı (d. 21 Ocak 1991, İzmir),Türk manken, sporcu oyuncu Şarkıcı . 2020 yılında Survivor'a katıldı ve ikinci oldu.

Barış Murat Yağcı, 21 Ocak 1991'de İzmir'de doğdu. Birce Akalay'ın kuzenidir. Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası ilişkiler bölümünden mezun olmuştur. Yağcı, ikinci üniversite kapsamında Anadolu Üniversitesi Spor yönetimi bölümünde eğitimine devam etmektedir. Efes Pilsen Spor Kulübü'nde profesyonel olarak basketbol oynadı, ancak sakatlandıktan sonra spor hayatına devam edemedi. Yağcı, bir dönem modellik yapmıştır.

Best Model of Turkey adlı yarışmaya katılıp "Best Fotomodel" seçildikten sonra yapımcılar tarafından keşfedilmiştir. İlk oyunculuk deneyimini, 2014 yılında yayımlanmış olan Kocamın Ailesi adlı dizide Akın karakterini canlandırarak yaşadı.

2014 yılında yayımlanan Figüran adlı sinema filminde Pelin Şafak'ın arkadaşı olarak rol aldı. 2015 yılında yayımlanan Kiralık Aşk adlı dizide Eymen karakterini, 2017 yılında yayımlanan Şevkat Yerimdar adlı dizide ise Bora karakterini canlandırdı. 2018 yılında yayımlanan Sosyetik Gelin adlı televizyon filminde Demir karakterini canlandırdı.

2020 yılında Acun Ilıcalı'nın düzenlediği Survivor yarışmasına katıldı ve ikinci olarak bitirdi.

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