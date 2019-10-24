Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberine göre, Barış Pınarı Harekatı çerçevesinde terör örgütünden temizlenen bölgeler, yabancı basın mensuplarına gösterildi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye, Fırat'ın doğusuna 12 gözlem noktası kurulacak. Ancak sahanın ihtiyaçları doğrultusunda bu sayının azaltılıp, artırılabileceği de belirtildi. Rusya ile de çalışmalar karargahlarda sürüyor.

JEFFREY'İN BEYAZ FOSFOR İDDİASI

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'in beyaz fosfor iddiası üzerine ise, beyaz fosforun TSK envanterinde olmadığı vurgulandı.

AĞIR SİLAHLARIN TOPLANMASI

Terör örgütünün güne çekilmesinin ardından geride bıraktıkları ağır silahlara ilişkin çalışmalar da devam ediyor. Tel Abyad ve Resulayn'da askeri çalışmalar bu kapsamda sürüyor.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından ise yerel yönetimlerin kurulması planlanıyor. Yönetimin orada yaşayanlardan oluşturulması hedefleniyor.