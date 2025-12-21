Habertürk
        Bariyere çarptı! 2 kişi öldü! | Son dakika haberleri

        Bariyere çarptı! 2 kişi öldü!

        İstanbul Büyükçekmece'de korkunç bir kaza meydana geldi. Olayda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyere çarptı. Kazada iki kişi hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.12.2025 - 14:59 Güncelleme: 21.12.2025 - 14:59
        Bariyere çarptı! 2 kişi öldü!
        İstanbul Büyükçekmece'de korkunç bir kaza meydana geldi. Olayda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere çarptı.

        DHA'nın haberine göre yoldan çıkan aracın hurdaya döndüğü kazada sürücü Taner Uludağ (47) ve yolcu koltuğunda bulunan Mahmut Duran (28) olay yerinde hayatını kaybetti.

        Kaza, saat 11.00 sıralarında Ulus mevki Çatalca Yolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Büyükçekmece istikametinde seyir halinde olan sürücü Taner Uludağ'ın direksiyon hakimiyetini kaybettiği 59 HR 670 plakalı otomobil bariyerlere çarptı.

        TRAFOYA ÇARPARAK DURABİLDİ

        Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil otoyol kenarında bulunan trafoya çarparak durabildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak kazayla ilgili inceleme başlattı.

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde sürücü Taner Uludağ ve araçta bulunan Mahmut Duran'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Uludağ ve Duran'ın cenazesi incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü.

