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Bariyerlere çarpan araçta sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

İstanbul TEM Otoyolu'nda bariyerlere çarpan aracında sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kazada araç hurdaya döndü

istanbul tem kaza
AA

İstanbul TEM Otoyolu'nda Bariyerlere çarpan araçta sıkışan sürücü kurtarıldı.

AA'nın haberine göre, TEM Otoyolu Mahmutbey mevkii Ankara istikametinde seyreden S. Uzun, 34 VK 3362 plakalı aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan sürücü S. Uzun, itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışmasının ardından bulunduğu yerden çıkarıldı. Sağlık görevlilerine teslim edilen sürücü, hastaneye kaldırıldı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

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