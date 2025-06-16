Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Barkod numarası nedir? Barkod numarası nerede yazar, nasıl öğrenilir?

        Barkod numarası nedir? Barkod numarası nerede yazar, nasıl öğrenilir?

        Ürünlerin market raflarında ya da e-ticaret sitelerinde kolayca tanımlanmasını sağlayan barkodlar, modern ticaretin vazgeçilmez araçlarından biridir. Her ürünün kendine özgü bir kimliği gibi düşünülebilecek barkod numarası, sadece ticari işlemleri hızlandırmakla kalmaz, aynı zamanda ürün takibi, stok kontrolü ve satış süreçlerinde büyük kolaylık sağlar. Günlük yaşamda sıklıkla karşılaştığımız barkodlar, aslında oldukça önemli bilgiler barındıran özel kodlardır.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.06.2025 - 11:26 Güncelleme: 16.06.2025 - 11:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Barkod numarası nedir?
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Barkod, genellikle siyah çizgilerden ve altına yerleştirilen sayılardan oluşur. Bu çizgiler ve rakamlar, bir ürünün dünya çapında tanınmasını sağlayan özel bir numarayı içerir. Barkod numarası sayesinde bir ürünün hangi firmaya ait olduğu, üretim yeri, ürün tipi gibi bilgiler sisteme girildiğinde kolayca öğrenilebilir. Peki, barkod numarası nedir, ne anlama gelir ve bu numara nerede yazar?

        BARKOD NUMARASI NEDİR?

        Barkod numarası nedir sorusu, hem tüketicilerin hem de işletme sahiplerinin sıkça araştırdığı konular arasında yer alır. Barkod numarası, ürünlerin tanımlanmasını sağlayan ve genellikle 8 ila 13 haneli rakamlardan oluşan sayısal bir koddur. En yaygın barkod türü olan EAN-13 (European Article Number) sistemi, dünyadaki pek çok ülkede kullanılmaktadır. Bu numara, ürünün üretildiği ülkeyi, üretici firmayı ve ürünün kendisini tanımlayan bilgileri içerir.

        REKLAM

        Barkod numarasının ilk üç hanesi, ürünün üretildiği ülkenin kodunu temsil eder. Örneğin, Türkiye’de üretilmiş bir ürünün barkod numarası 869 ile başlar. Devamındaki rakamlar üretici firma kodunu ve ürün kodunu belirtirken, son hanede kontrol rakamı bulunur. Kontrol rakamı, barkodun doğru okunup okunmadığını kontrol etmek için kullanılan bir matematiksel doğrulama yöntemidir. Bu sistem, ürün takibinde hata payını en aza indirir.

        BARKOD NUMARASI NEREDE YAZAR VE NASIL ÖĞRENİLİR?

        Barkod numarası nerede yazar sorusunun cevabı oldukça basittir: Barkod numarası genellikle ürün ambalajının üzerinde, barkod çizgilerinin hemen altında yazar. Bu rakamlar hem kasalarda okutulan barkod okuyucular için hem de manuel işlemler için oldukça önemlidir. Özellikle ürünün üzerindeki etikette veya kutunun arkasında yer alan bu numara, barkod çizgileriyle birlikte basılmış olur.

        Barkod numarası nasıl öğrenilir diye merak edenler için birkaç farklı yöntem mevcuttur. İlk olarak, fiziksel bir ürünün üzerindeki barkod etiketi kontrol edilerek bu numara kolayca görülebilir. İkinci olarak, barkod numarasını öğrenmek için çeşitli mobil uygulamalar veya barkod okuyucular kullanılabilir. Bu uygulamalar sayesinde barkodu taratarak ürün hakkında bilgi alınabilir. Üçüncü yöntem ise e-ticaret siteleri ve ürün veri tabanlarıdır. Ürünün marka, model veya adı girilerek ilgili barkod numarasına ulaşmak mümkündür. Özellikle büyük perakende zincirlerinin ve üretici firmaların resmi internet sitelerinde, ürünle birlikte barkod numarası da yer alır.

        REKLAM

        BARKOD NUMARASI NE İŞE YARAR?

        Barkod numarası ne işe yarar sorusunun yanıtı, ticaretin birçok alanına yayılan kapsamlı bir fayda listesini içerir. Öncelikle barkod numarası, ürünlerin satış noktalarında hızlı ve hatasız bir şekilde tanımlanmasını sağlar. Kasalarda okutulan barkodlar sayesinde ürün fiyatı, adı ve stok bilgileri anında sistemde görüntülenebilir. Bu durum hem müşteri memnuniyetini artırır hem de işletmelere zaman kazandırır.

        Ayrıca barkod numarası, stok takibinde önemli rol oynar. Bir mağazada ya da depoda binlerce ürün bulunuyorsa, her bir ürünün manuel olarak kontrol edilmesi oldukça zor olacaktır. Ancak barkod sayesinde sistem üzerinden hangi ürünün ne kadar kaldığı, hangi tarihte ne kadar satıldığı gibi bilgiler kolaylıkla görüntülenebilir. Bu da lojistik planlama ve tedarik zinciri yönetimi açısından büyük avantaj sağlar.

        REKLAM

        Bir diğer önemli kullanım alanı ise sahteciliğin önlenmesidir. Orijinal ürünler, yalnızca belirli barkod numaraları ile piyasaya sunulur. Bu nedenle tüketiciler, ürün üzerindeki barkod numarasını kontrol ederek ürünün orijinalliği hakkında fikir sahibi olabilirler. Özellikle kozmetik, ilaç ve elektronik sektörlerinde barkod numarası, ürün güvenliği açısından kritik bir unsurdur.

        BARKOD SİSTEMİNİN TARİHÇESİ VE GELİŞİMİ

        Barkod sistemi ilk olarak 1940'lı yıllarda Amerika Birleşik Devletleri’nde ortaya çıkmıştır. Ancak sistemin yaygınlaşması ve ticarette kullanılmaya başlanması 1970'li yılları bulmuştur. İlk olarak süpermarketlerde ürün takibini kolaylaştırmak amacıyla kullanılan bu sistem, zamanla tüm dünyaya yayılmış ve bugün neredeyse tüm ticari işlemlerin temel bileşenlerinden biri hâline gelmiştir.

        Zaman içinde farklı barkod türleri de geliştirilmiştir. Örneğin, QR kodları (Quick Response Code), geleneksel barkodlara kıyasla daha fazla bilgi içerebilen ve kare şeklinde tasarlanmış barkod türleridir. Akıllı telefonların yaygınlaşmasıyla birlikte QR kodlar da günlük hayatta sıkça kullanılmaya başlanmıştır. Ancak klasik barkod numaraları hâlâ özellikle market ve mağaza ürünlerinde standart olarak kullanılmaktadır.

        REKLAM

        TÜRKİYE'DE BARKOD KULLANIMI VE 869 NUMARASI

        Türkiye’deki ürünlerde genellikle 869 ile başlayan barkod numaraları kullanılır. Bu numara, ürünün Türkiye’de üretildiğini veya dağıtıldığını gösterir. Ancak bu numara her zaman üretimin Türkiye’de yapıldığını göstermez. Bazen ithal edilen ürünler için de Türkiye'de dağıtım yapan firmalar kendi barkod numaralarını kullanabilirler.

        Türkiye’de barkod sistemlerinin yönetimi, TOBB bünyesindeki GS1 Türkiye tarafından yürütülmektedir. Firmalar, GS1 Türkiye’ye başvurarak kendilerine özel barkod numarası alabilirler. Bu sistemin amacı, her bir ürünün benzersiz bir kimliğe sahip olmasını sağlamaktır. Böylece hem üretici firmalar hem de tüketiciler için güvenli ve düzenli bir ticaret ortamı oluşturulmuş olur.

        Barkod numarası nedir, barkod numarası nasıl öğrenilir, barkod numarası nerede yazar gibi sorular, hem bireysel kullanıcıların hem de işletmelerin pratik bilgi ihtiyacını karşılar. Ürünlerin kimliğini taşıyan bu kodlar sayesinde ticaret işlemleri kolaylaşırken, sahtecilik gibi sorunların da önüne geçilir. Gerek günlük alışverişlerde gerekse e-ticaret dünyasında, barkod numarasının doğru kullanımı hayatı her açıdan kolaylaştırmaktadır.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Çatışmaların 4. günü! İsrail-İran saldırıları sürüyor
        Çatışmaların 4. günü! İsrail-İran saldırıları sürüyor
        Piyasalar nasıl tepki veriyor?
        Piyasalar nasıl tepki veriyor?
        "USS Nimitz Orta Doğu'ya geliyor"
        "USS Nimitz Orta Doğu'ya geliyor"
        Netanyahu: Nükleer bir holokost yaşamayacağız
        Netanyahu: Nükleer bir holokost yaşamayacağız
        İran'dan nükleer silah açıklaması
        İran'dan nükleer silah açıklaması
        İran'ın nükleer tesislerindeki hasar uydudan görüldü
        İran'ın nükleer tesislerindeki hasar uydudan görüldü
        İsrail'den uzun menzilli saldırı
        İsrail'den uzun menzilli saldırı
        Trump: Anlaşmanın zamanı geldi
        Trump: Anlaşmanın zamanı geldi
        İngiliz istihbaratının başına ilk kez bir kadın atandı
        İngiliz istihbaratının başına ilk kez bir kadın atandı
        15 yıllık husumet vardı... Kıraathanede kanlı buluşma!
        15 yıllık husumet vardı... Kıraathanede kanlı buluşma!
        Hakan gemileri yaktı!
        Hakan gemileri yaktı!
        Daha 3 aylıktı... Burnundan kan geldi... Feryatlar yükseldi!
        Daha 3 aylıktı... Burnundan kan geldi... Feryatlar yükseldi!
        Fenerbahçe Jhon Duran için devrede!
        Fenerbahçe Jhon Duran için devrede!
        Minik kalbi çalıştırıldı ancak acı haber geldi!
        Minik kalbi çalıştırıldı ancak acı haber geldi!
        Eşi kayıp ihbarında bulundu! Drenaj kanalında cansız beden!
        Eşi kayıp ihbarında bulundu! Drenaj kanalında cansız beden!
        Dehşeti gizli kamera ortaya çıkardı! Böyle anne olmaz olsun!
        Dehşeti gizli kamera ortaya çıkardı! Böyle anne olmaz olsun!
        Anne ve yavru ayıların piknik keyfi!
        Anne ve yavru ayıların piknik keyfi!
        Fenerbahçe transferde dörtnala!
        Fenerbahçe transferde dörtnala!
        Ücretler enflasyona yenildi
        Ücretler enflasyona yenildi
        Otomotivde yerlilik oranı alarm veriyor
        Otomotivde yerlilik oranı alarm veriyor