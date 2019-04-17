- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
2000 yılında Christina Pluhar önderliğinde kurulan L’Arpeggiata, klasik müzik sanatçıları ve caz müzisyenlerinden oluşuyor. “Henry Purcell Doğaçlamaları” albümünün başarısı ardından L’Arpeggiata bu kez projesini Heandel eserlerinden oluşturdu ve “Heandel Goes Wild” adlı bir albüm çıkardı. Albüm, caz ile barok müziğin buluşmasını ele alıp, hem hayranlık hem de hayret uyandırıyor.
17. yüzyılın başlarından, bilinmeyen besteleri repertuvarlarına dâhil eden L’Arpeggiata, Avrupa, Amerika ve Uzak Doğu’nun birçok ülkesinde, festivallerde ve prestijli konser salonlarında performanslar gerçekleştirdi. Topluluk, ayrıca 2012 yılında, Carnegie Hall’ın ilk Barok yerleşik topluluğu olma özelliğine de sahip...
Konserde soprano olarak yer alacak Céline Scheen, Londra’daki eğimini başarıyla tamamladıktan sonra Reinhard Goebel, Louis Langrée, Ivor Bolton, René Jacobs, Christophe Rousset, Andrea Marcon gibi ünlü şeflerle önemli festivallerde ve konser salonlarında performanslar gerçekleştirdi. Le Roi Danse filminin müziklerini de seslendiren soprano, 2014 yılında ise Andrea Marcon yönetiminde Danimarka Radyosu Bach’ın St Mathew Passion eserini seslendirdi.
ICMA 2013 ödüllü Romen kontrtenor Valer Sabadus ise bu özel gecede yer alacak bir diğer isim. Johann Adolph Hasse’nin “Didone abbandonata’sını kaydettiği opera aryalarıyla kariyerinde bir dönüm noktası yaşayan genç kontrenor, L’Arpeggiata ile harikalar yaratmaya geliyor.
L’Arpeggiata, antik harp, theorbodan, chitarra battente, cornemuse gibi orta çağ ve barok müzikte kullanılan antik çalgıları ile dikkat çekiyor. Konserde soprano Céline Scheen, kontrtenor Valer Sabadus sahne alacak.
Konser 25 Nisan Perşembe akşamı gerçekleşecek.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.