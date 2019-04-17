2000 yılında Christina Pluhar önderliğinde kurulan L’Arpeggiata, klasik müzik sanatçıları ve caz müzisyenlerinden oluşuyor. “Henry Purcell Doğaçlamaları” albümünün başarısı ardından L’Arpeggiata bu kez projesini Heandel eserlerinden oluşturdu ve “Heandel Goes Wild” adlı bir albüm çıkardı. Albüm, caz ile barok müziğin buluşmasını ele alıp, hem hayranlık hem de hayret uyandırıyor.

17. yüzyılın başlarından, bilinmeyen besteleri repertuvarlarına dâhil eden L’Arpeggiata, Avrupa, Amerika ve Uzak Doğu’nun birçok ülkesinde, festivallerde ve prestijli konser salonlarında performanslar gerçekleştirdi. Topluluk, ayrıca 2012 yılında, Carnegie Hall’ın ilk Barok yerleşik topluluğu olma özelliğine de sahip...

Valer Sabadus

Konserde soprano olarak yer alacak Céline Scheen, Londra’daki eğimini başarıyla tamamladıktan sonra Reinhard Goebel, Louis Langrée, Ivor Bolton, René Jacobs, Christophe Rousset, Andrea Marcon gibi ünlü şeflerle önemli festivallerde ve konser salonlarında performanslar gerçekleştirdi. Le Roi Danse filminin müziklerini de seslendiren soprano, 2014 yılında ise Andrea Marcon yönetiminde Danimarka Radyosu Bach’ın St Mathew Passion eserini seslendirdi.

ICMA 2013 ödüllü Romen kontrtenor Valer Sabadus ise bu özel gecede yer alacak bir diğer isim. Johann Adolph Hasse’nin “Didone abbandonata’sını kaydettiği opera aryalarıyla kariyerinde bir dönüm noktası yaşayan genç kontrenor, L’Arpeggiata ile harikalar yaratmaya geliyor.

Céline Scheen

L’Arpeggiata, antik harp, theorbodan, chitarra battente, cornemuse gibi orta çağ ve barok müzikte kullanılan antik çalgıları ile dikkat çekiyor. Konserde soprano Céline Scheen, kontrtenor Valer Sabadus sahne alacak.

Konser 25 Nisan Perşembe akşamı gerçekleşecek.