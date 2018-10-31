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Barolar Birliği Başkanı'ndan 'Kaşıkçı' açıklaması

Türkiye Barolar Birliği Başkanı (TBB) Metin Feyzioğlu, Kayseri Barosu'nun düzenlediği 'Meslekte Vefa'  etkinliğine katıldı. Cemal Kaşıkçı cinayetinin faillerinin Türkiye'de yargılanması gerektiğini ifade eden Feyzioğlu, "Türkiye, cinayeti 10 günde ortaya çıkardığı için batılılar tarafından hedef gösterilmektedir. Failler mutlaka Türkiye'de yargılanarak, adalete hesap vermelidir" dedi

31.10.2018 - 10:22 | Güncelleme: DHA

TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, Kayseri'de olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bir Kayserili olarak burada, Erciyes'in gölgesinde olmaktan her zaman mutluluk duydum. Kayseri'nin ve Kayseri Barosu'nun yeri hep kalbimde" diye sözlerine başladı.

'Meslekte Vefa' etkinliğinde konuşan Feyzioğlu, İstanbul'da öldürülen Suudi gazeteci Kaşıkçı cinayetinin faillerinin Türkiye'de yargılanması gerektiğini belirterek, "Kaşıkçı failleri mutlaka burada yargılanmalıdır. 10 gün içinde bu vahşi cinayeti çözen Türkiye ahkaksızca  ve anlamsızca  suçlanmaya çalışılıyor. Bunu iki yüzlülük olarak görüyorum. Türkiye, Suudilere şantaj falan yapmıyor. Toprağında yaşanan cinayeti ortaya çıkardı. Bunu batı devletleri beklemiyordu. Ama Türkiye 10 günde ortaya çıkardı. Batı basını da bundan dolayı Türkiye'yi suçlamaya başladı. Cumhurbaşkanımız üzerinden ülkemiz hedefe konuyor. Türkiye üstüne düşeni yapmıştır. Üstüne düşeni yapmayanların ülkemize laf sokma hakkı yoktur. Suudilerin mazeretlerine kargalar bile güler. 'Arbede çıktı' tabiri ucuz pavyon cinayetlerinde bile yok. Böyle bir savunma ülkemizdeki ağır ceza mahkemelerinde yapılsa herkes güler. Kesinlikle olayla alakası olan kişiler burada yargılanmalıdır" ifadelerini kullandı.

''ETNİK YAPIDAKİ VATANDAŞLARIMIZIN ANDIMIZLA SIKINTISI YOK"

Andımız ile ilgili tartışmalara da değinen Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu, "Andımıza karşı çıkmak yerine sahiplenmek gerekir. Andımızla ilgili Doğu ve Güney Doğu'da yaşayan vatandaşlarımızın ya da farklı etnik yapıdaki vatandaşlarımızın andımızla ilgili sıkıntısı yoktu" diye konuştu.

Andımız tartışmalarını yapanların yurt dışında eğitim gördüklerini de iddia eden Feyzioğlu, "Eğitimini özel burslarla, özel yerlerde yurt dışında alan bir takım sosyolog ve bilim insanları Türkiye'yi nasıl ayrıştırırız diye düşünerek,  açılım sürecinde andımızın da kaldırılmasını gündeme getirdiler. Bütün ırkları millet çatısında birleştirecek tabire ihtiyaç var. O da Türk milleti.Türkiye'de tek bir millet vardır o da Türk milletidir. Andımıza karşı çıkmanın doğru olmadığı kanaatindeyim.  Andımız kararı ne bir zafer ne de hezimettir.  Ama, kamu yararını gözeten bir karar olduğunu hepimiz göreceğiz. Çünkü andımızın kaldırılmasına ilişkin idari işlemin, Türk milletinin bağını zayıflattığı için kamu yararından yoksun olduğunu düşünüyoruz" ifadelerine yer verdi.

"TORBACILARDAN ELDE EDİLEN GELİR PKK'YA GİDİYOR"

Af yasasına karşı olduklarını da dile getiren Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu, "Torbacıların elde ettiği gelir PKK'ya gidiyor. PKK bu bölgede dünyanın en acımasızca uyuşturucu ticaretini yapan örgüt.  Uyuşturucu gelirini okul önlerindeki torbacılardan elde ediyor. 50 bin torbacının sokağa salınacağı bir düzenleme riski var. O da çok büyük bir risk. FETÖ'nün can yaktığı on binlerce insanın konuşulması lazım. FETÖ'den dolayı savcı, hakim içerde bunların el birliği ile mahkum ettiği kişi de içerde bunun çözümü gerekiyor. Çocuğunu aç bırakan kişi aftan yararlanıyor. Üzerinde yeteri kadar düşünülmemiş atlanmış bir sürü husus Anayasa Mahkemesinin önüne giderse, istisnaları iptal eder, kapsamı inanılmaz şekilde genişler kaygımız bundandır" şeklinde konuştu.

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