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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bartın'da 10'u öğrenci 18 kişi tavuk dönerden zehirlendi

        Bartın'da 10'u öğrenci 18 kişi tavuk dönerden zehirlendi

        Bartın'da bir lokantadan öğle yemeğinde tavuk döner yiyen 10'u öğrenci 18 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 00:49 Güncelleme: 19.09.2023 - 00:49
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        Bartın'da 10'u öğrenci 18 kişi tavuk dönerden zehirlendi
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        Bartın'da lise binasının yanında bulunan lokantadan öğle yemeğinde tavuk döner yiyen 10'u öğrenci 18 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

        Kent merkezinde bulunan Davut Fırıncıoğlu Anadolu Lisesi'nde okuyan 10 öğrenci ile 8 veli, okulun yanındaki bir lokantadan öğle yemeğinde tavuk döner yedi. Dün akşam saatlerinde bulantı ve kusma şikayetleri görülen lise öğrencileri ve veliler özel araçlarıyla Bartın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne geldi.

        17 KİŞİ TABURCU OLDU, HAMİLE BİR KİŞİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

        DHA'nın haberine göre; gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan öğrenciler ile 7 kişi tedavilerinin ardından taburcu edildi. Zehirlenenler arasında yer alan hamile bir kadının ise hastanede tedavisinin devam ettiği belirtildi.

        OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Bartın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri lokantaya giderek, öğrencilerin ve velilerin yediği tavuktan incelenmek üzere numune aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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