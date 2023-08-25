Bartın'da tilki ve karacalar, fotokapana yansıdı
Bartın Orman İşletme Müdürlüğü'nce bin 400 rakımdaki yaylalara yerleştirilen fotokapanlar ile tilki ve karacalar, kayıt altına alındı
Giriş: 25.08.2023 - 14:27 Güncelleme: 25.08.2023 - 14:27
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Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ve orman işçilerin desteği ile Bartın'ın Ulus ilçesi Kumluca beldesindeki bin 400 rakımdaki Gezen, Ardıç ve Katırovası yaylalarına, 1 ay önce 5 adet fotokapan yerleştirildi.
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Bölgede endemik türlerin varlığı ile yabani hayvan popülasyonunun belirlenmesi amaçlandı.
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Kurulan fotokapanlar ile bölgedeki tilki ve karacalar, görüntülenmeye başlandı.