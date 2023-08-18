Bartın'da, otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı (2)

SÜRÜCÜLER HAYATINI KAYBETTİ

Bartın-Karabük yolunda iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada ağır yaralanan sürücüler Ali Aloğlu ve Ersin Kalender, Bartın Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Aloğlu ve Kalender'in cenazeleri, aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Ersin Kalender'in yaralı eşi Gülbahar Kalender'in ise tedavisinin devam ettiği, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bartın / Ulus Ayhan Acar

2023-08-18 14:47:16