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        Tabancayla öldürülmüş halde çöplerin arasında bulundu; 2 arkadaşı gözaltına alındı

        BARTIN'ınKozcağız beldesinde Emrah Üstünsoy (35), tabancayla vurulmuş halde, çöplerin arasında ölü bulundu. Cinayetle ilgili arkadaşları Z.Ü. ve G.G., jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.10.2023 - 19:08 Güncelleme: 17.10.2023 - 19:10
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        Tabancayla öldürülmüş halde çöplerin arasında bulundu; 2 arkadaşı gözaltına alındı
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        BARTIN'ınKozcağız beldesinde Emrah Üstünsoy (35), tabancayla vurulmuş halde, çöplerin arasında ölü bulundu. Cinayetle ilgili arkadaşları Z.Ü. ve G.G., jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

        Olay, saat 16.30 sıralarında Kozcağız beldesinde bulunan sanayi sitesinin arka kısmındaki çöplerin bulunduğu boş arazide meydana geldi. Vatandaşlar, çöplerin arasında hareketsiz yatan bir kişiyi görünce durumu jandarmaya haber verdi. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde isminin Emrah Üstünsoy olduğu tespit edilen kişinin tabancayla göğsünden 3 kurşun ile vurularak öldürüldüğü belirlendi. Üstünsoy'un cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Bartın Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

        Cinayetle ilgili çalışma yapan jandarma ekipleri, Üstünsoy'un arkadaşları Z.Ü. ile G.G.'yi şüpheli olarak belde merkezinde yakalayıp, gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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