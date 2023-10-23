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        Domuz tuzağına yakalanan bozayı kurtarıldı

        BARTIN'daköylülerinkurduğu domuz tuzağına yakalanan bozayı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2023 - 13:24 Güncelleme: 23.10.2023 - 13:25
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        Domuz tuzağına yakalanan bozayı kurtarıldı
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        BARTIN'daköylülerinkurduğu domuz tuzağına yakalanan bozayı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı.

        Olay, dün akşam saatlerinde Ulus ilçesine bağlı Aşağıçerçi köyünde meydana geldi. Köylülerce tarla girişine kurulan domuz tuzağına yakalanan bozayıyı görenler, jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine köye jandarma ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Bozayı, havalı tüfekle atılan 8 uyuşturucu iğne ile uyutuldu. Ekipler, uyuyan ayının ayağındaki çelik teli, demir kesme makası ile kesti. Tuzaktan kurtulup, ayağından hafif yaralı olan bozayı bulunduğu yerde tedavi edildi. 2 yaşında olduğu tahmin edilen bozayı, uyuşturucu iğnenin etkisinin geçmesi sonrası uyanarak gittiği ormanda kayboldu. Ekipler diğer tuzakları da devre dışı bırakırken, köy camisinden ayılara karşı dikkatli olunması yönünde anons yapıldı.

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