Çatıdan düşen işçi öldü, birlikte çalıştığı babası gözyaşı döktü
BARTIN'da5katlı otelin çatısında çalışırken düşen Hüseyin Yeşilbal (34), hayatını kaybetti. Oğlu ile tamir yapan baba Ali Yeşilbal (55), gözyaşlarına boğuldu.
BARTIN'da5katlı otelin çatısında çalışırken düşen Hüseyin Yeşilbal (34), hayatını kaybetti. Oğlu ile tamir yapan baba Ali Yeşilbal (55), gözyaşlarına boğuldu.
Olay, saat 12.00 sıralarında Amasra ilçesi Kum Mahallesi'ndeki bir otelde meydana geldi. 5 katlı otelin çatısında babası Ali Yeşilbal ile tamir işi yapan Hüseyin Yeşilbal, dengesini kaybederek havalandırma boşluğuna düştü. Baba Yeşilbal, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Hüseyin Yeşilbal'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Bu sırada baba Yeşilbal, gözyaşlarına boğuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.