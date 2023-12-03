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        Nesli tükenme tehlikesi altında olan mersin balığını yakalayıp, denize saldı

        BARTIN'ınAmasrailçesinde denize açılan Cem Yavuzyiğit (36), nesli tükenme tehlikesi altında olan mersin balığını yakaladı. Bu balığı ilk kez tuttuğunu anlatan Yavuzyiğit, daha sonra mersin balığını denize bıraktı. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.12.2023 - 14:08 Güncelleme: 03.12.2023 - 14:10
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        Nesli tükenme tehlikesi altında olan mersin balığını yakalayıp, denize saldı
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        BARTIN'ınAmasrailçesinde denize açılan Cem Yavuzyiğit (36), nesli tükenme tehlikesi altında olan mersin balığını yakaladı. Bu balığı ilk kez tuttuğunu anlatan Yavuzyiğit, daha sonra mersin balığını denize bıraktı. 

        Cem Yavuzyiğit, dün tekne ile balık tutmak için denize açıldı. Yavuzyiğit, 100 metre açıkta olta ile nesli tükenme tehlikesi altında olan ve Karadeniz'de nadir görülen mersin balığını yakaladı. Yavuzyiğit, teknesine aldığı balığı daha sonra denize bıraktı. Yavuzyiğit, o anları sosyal medya hesabından da paylaşarak, "Dün teknem ile her zaman olduğu gibi balığa çıktım. Oltam ile mersin balığını yakaladım. İlk kez bu balığı tuttum. İlk gördüğümde köpek balığı sandım. Bu balığın maddi değeri çok yüksek. Ama nesli tükenmekte olan bir tür olduğunu bildiğimiz için geri bıraktım. Yıllardır balıkçılık yapıyorum ama ilk kez bu balığı gördüm. Balığın havyarının 50 gramı 10 bin TL gibi fiyatlar ile satılıyor. Biz de korumak için balığı yerinden geri bıraktık" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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