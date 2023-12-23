Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bartın Haberleri

        Amasra'da fırtına; balıkçı tekneleri ile destek gemileri limana çekildi

        BARTIN'ınAmasra ilçesinde fırtına nedeniyle balıkçı tekneleri, limana çekilirken, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na (TPAO) ait 2 lojistik destek gemisi de limana demirledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.12.2023 - 14:37 Güncelleme: 23.12.2023 - 14:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Amasra'da fırtına; balıkçı tekneleri ile destek gemileri limana çekildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        BARTIN'ınAmasra ilçesinde fırtına nedeniyle balıkçı tekneleri, limana çekilirken, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na (TPAO) ait 2 lojistik destek gemisi de limana demirledi.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Batı Karadeniz için yaptığı fırtına uyarısıyla denizde dalgalar oluştu. Amasra Küçük Liman'da duvarlara çarpan dalgaların boyu 4 metreyi buldu. Çevredekiler limana gelerek, cep telefonları ile dalgaları görüntüledi. Amasra Küçük Liman'da dalgalar sahil kenarındaki restoranların camlarına kadar ulaştı. Karadeniz'de seyir halindeki birçok balıkçı teknesi de limana çekildi. Teknelerin sahipleri, halatları sağlamlaştırarak, hasar görmelerini engelledi. Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 'Filyos Vadisi Projesi' kapsamında doğal gaz araması yapan gemilere lojistik destek sağlayan 'Altan' ve 'Korkut' isimli gemiler, Amasra Büyük Limanı'na demirledi. Amasra Belediyesi, anons yaparak kuvvetli rüzgara karşı dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulundu.

        Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı ekipleri, teknelerin zarar görmemesi için gereken önlemlerin alındığını bildirdi. Balıkçıların fırtınanın sona ereceği 25 Aralık Pazartesi günü denize açılacakları öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Sibel'e 9 kez kafa atmıştı! İşte istenen ceza!
        Sibel'e 9 kez kafa atmıştı! İşte istenen ceza!
        Putin'e rakip olması beklenen gazeteciye adaylık engeli
        Putin'e rakip olması beklenen gazeteciye adaylık engeli
        Derbide ilk golün önemi büyük
        Derbide ilk golün önemi büyük
        "Avrupa ufak tefek yaralarla bu kışı da atlatabilir"
        "Avrupa ufak tefek yaralarla bu kışı da atlatabilir"
        Derbinin kilit isimleri!
        Derbinin kilit isimleri!
        'Pençe Kilit' kahramanı Emre Taşkın: "Şehit olursam bu görüntüyü paylaşın!"
        'Pençe Kilit' kahramanı Emre Taşkın: "Şehit olursam bu görüntüyü paylaşın!"
        Şehit Yazıcı'nın eşi: Kime baba diyecek benim kızım?
        Şehit Yazıcı'nın eşi: Kime baba diyecek benim kızım?
        Şampiyon 'Kızılcık Şerbeti'
        Şampiyon 'Kızılcık Şerbeti'
        Fenerbahçe'mi, Galatasaray mı?
        Fenerbahçe'mi, Galatasaray mı?
        Süperstardan 'Kızılcık Şerbeti' sürprizi
        Süperstardan 'Kızılcık Şerbeti' sürprizi
        Marmara'da fırtına Karadeniz'de sağanak ve kar
        Marmara'da fırtına Karadeniz'de sağanak ve kar
        Eurocup'ta vize skandalı
        Eurocup'ta vize skandalı
        "Bütün ülke olarak cuma günleri birleştik"
        "Bütün ülke olarak cuma günleri birleştik"
        "İnsan hakları kimin için var?"
        "İnsan hakları kimin için var?"
        Dünkü sağanakla barajlarda doluluk ne kadar arttı?
        Dünkü sağanakla barajlarda doluluk ne kadar arttı?
        MSB acı haberi duyurdu: 6 şehit, 1 yaralı
        MSB acı haberi duyurdu: 6 şehit, 1 yaralı
        "Virüs potpurisi yaşıyoruz"
        "Virüs potpurisi yaşıyoruz"
        Kıdem tazminatında hastalık kriteri
        Kıdem tazminatında hastalık kriteri
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Bartın'da balıkçılar fırtınaya karşı tedbir aldı
        Bartın'da balıkçılar fırtınaya karşı tedbir aldı
        Bartın'da ırmağa atlamak isteyen kişi çamura saplanıp mahsur kaldı
        Bartın'da ırmağa atlamak isteyen kişi çamura saplanıp mahsur kaldı
        İntihar etmek için ırmağa giderken çamura saplanıp mahsur kaldı
        İntihar etmek için ırmağa giderken çamura saplanıp mahsur kaldı
        Adalet Bakanı Tunç, Bartın'da konuştu:
        Adalet Bakanı Tunç, Bartın'da konuştu:
        Bakan Tunç, Bartın'da cenazeye katıldı (2)
        Bakan Tunç, Bartın'da cenazeye katıldı (2)
        Vali Arslan, İl Jandarma Komutanlığı ve DSİ Şube Müdürlüğünü ziyaret etti
        Vali Arslan, İl Jandarma Komutanlığı ve DSİ Şube Müdürlüğünü ziyaret etti