Bartın'da teröre karşı açıklama yapan CHP İl Başkanı Akyol'a tepki
BARTIN'dateröre karşı basın açıklaması yapan CHP Bartın İl Başkanı Cem Akyol'a, Murat Karademir (50) isimli kişi tepki gösterip, "CHP, belediye başkanlığı seçimleri için HDP'den medet umuyor. Bunlar, terörist" diyerek üzerine yürüdü.
BARTIN'dateröre karşı basın açıklaması yapan CHP Bartın İl Başkanı Cem Akyol'a, Murat Karademir (50) isimli kişi tepki gösterip, "CHP, belediye başkanlığı seçimleri için HDP'den medet umuyor. Bunlar, terörist" diyerek üzerine yürüdü.
CHP Bartın İl Başkanlığı, teröre tepki göstermek için Hükümet Caddesi'nde bir basın açıklaması yaptı. Burada konuşan CHP Bartın İl Başkanı Cem Akyol, "Acımız büyük, artık yeter diyoruz. Ailelerimiz üzülmesin, askerlerimiz artık toprağa düşmesin. Hepimiz bu vatan için çalışıyoruz. Ulusumuzun başı sağolsun" dedi. Bu sırada bölgeden geçen Murat Karademir isimli kişi, CHP'li Akyol'a tepki gösterip, "CHP, belediye başkanlığı seçimleri için HDP'den medet umuyor. Bunlar, terörist" dedi. Daha sonra Karademir, Akyol'un üzerine yürüdü. Bu sırada araya giren polis, Karademir'i uzaklaştırdı. Akyol ise Karademir'den şikayetçi olmadı.
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