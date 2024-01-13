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        Bartın'da kar etkili oldu; 46 köy yolu ulaşıma kapandı

        BARTIN'da mevsimin ilk karı, kenti beyaza bürüdü. Kent merkezinde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı. Yağış nedeniyle 46 köy yolu ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.01.2024 - 11:18 Güncelleme: 13.01.2024 - 11:20
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        Bartın'da kar etkili oldu; 46 köy yolu ulaşıma kapandı
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        BARTIN'da mevsimin ilk karı, kenti beyaza bürüdü. Kent merkezinde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı. Yağış nedeniyle 46 köy yolu ulaşıma kapandı.

        Kentte dün gece saatlerinde başlayan mevsimin ilk karı, kenti beyaza bürüdü. Kar kalınlığının 30 santimetreye ulaştığı kentte, belediye ekipleri kar küreme çalışması yaptı. Kentin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 50 santime ulaşırken, sürücüler zor anlar yaşadı. Sürücüler, araçlarıyla karla kaplı yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

        Bartın-Zonguldak yolu Gecen Mahallesi mevkisinde bir TIR kayarak, refüjü aşıp karşı şeride geçti. Trafik ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi aldı. Karayolları ekipleri ise tuzlama yaptı. Bartın-Amasra, Bartın-Karabük ve Bartın-Ankara yolunda etkili olan kar nedeniyle Karayolları ekipleri temizleme çalışması başlattı.

        Yoğun karın etkili olduğu yüksek kesimlerde çok sayıda köye elektrik verilemezken, Bartın genelinde 46 köy yolu ulaşıma kapandı. Özel İdare ekipleri kapanan yolların açılması için çalışma başlattı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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