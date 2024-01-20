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        Kara yolunda otomobiliyle ters şeritte ilerledi

        BARTIN'da, kara yolunda ters şeritte ilerleyen otomobilin sürücüsü, trafikteki diğer sürücüleri tehlikeye attı. O anları, yoldaki başka sürücüler, cep telefonuyla görüntüledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.01.2024 - 11:06 Güncelleme: 20.01.2024 - 11:10
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        Kara yolunda otomobiliyle ters şeritte ilerledi
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        BARTIN'da, kara yolunda ters şeritte ilerleyen otomobilin sürücüsü, trafikteki diğer sürücüleri tehlikeye attı. O anları, yoldaki başka sürücüler, cep telefonuyla görüntüledi.

        Olay, dün saat 17.30 sıralarında, Bartın- Karabük kara yolu Esentepe Mahallesi Türbe mevkisinde meydana geldi. Karabük istikametine doğru, yaklaşık 300 metre, ters şeritte ilerleyen sürücü, diğer şeritteki başka bir sürücü tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde, sürücülerin selektör yapıp uyardığı görüldü. Trafikteki sürücülerin ihbarıyla, Bartın Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Plaka Tanıma Sistemi (PTS) ile otomobilin plakası ve sürücünün kimliğini tespiti için çalışma başlattığı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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