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        Maden faciası ile ilgili eski TTK genel müdürü ve yardımcısı için soruşturma izni

        ENERJİve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Bartın'da 43 işçinin hayatını kaybettiği maden faciasına ilişkin eski Türkiye Taş Kömürü Kurumu (TTK) Genel Müdürü Kazım Eroğlu ve eski Genel Müdür Yardımcısı İsmail Güner hakkında 'görevi kötüye kullanma' suçlamasıyla soruşturma izni verdi. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.02.2024 - 13:48 Güncelleme: 08.02.2024 - 13:50
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        Maden faciası ile ilgili eski TTK genel müdürü ve yardımcısı için soruşturma izni
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        ENERJİve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Bartın'da 43 işçinin hayatını kaybettiği maden faciasına ilişkin eski Türkiye Taş Kömürü Kurumu (TTK) Genel Müdürü Kazım Eroğlu ve eski Genel Müdür Yardımcısı İsmail Güner hakkında 'görevi kötüye kullanma' suçlamasıyla soruşturma izni verdi. 

        Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'nde 14 Ekim 2022'de 43 işçinin hayatını kaybettiği, 9 işçinin yaralandığı patlama sonrası yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir, Müdür Yardımcısı Salih Atmaca, İşletme Müdürü Selçuk Ekmekçi, İş Güvenliği ve Eğitim Başmühendisi Volkan Soylu, Başmühendis Mehmet Tural, Emniyet Mühendisi Şahan Kahraman, maden mühendisleri Levent Aydın ve İbrahim Hakan Mengeş tutuklandı; 15 kişi de adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Savcılığın hazırladığı 195 sayfalık iddianame, Bartın Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

        HER MADENCİ İÇİN 25 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

        İlk duruşması 25 Nisan 2023'te görülen davada, müdür yardımcısı Salih Atmaca tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 116 müştekinin yer aldığı iddianamede, tutuklu Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir, İşletme Müdürü Selçuk Ekmekci, İş Güvenliği ve Eğitim Başmühendisi Volkan Soylu ve Başmühendis Mehmet Tural hakkında her madenci için 'olası kast ile öldürme' suçundan 25 yıla kadar hapis istendi. Yöneticiler hakkında ayrıca 'olası kast ile kişinin yaşamını tehlikeye sokacak şekilde kasten yaralama' suçundan da ağır yaralanan 4 kişiden her biri için 4 yıla kadar hapis talep edildi. Diğer 19 sanığın ise 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapsi talep edildi. Yargılama aşamasında, 5 duruşma görüldü. Duruşmalarda sanıklar savunmalarını yaparken, tanıkların bir kısmı da ifade verdi. Tanıkların dinlenmeye devam edileceği 6'ncı duruşma, 13 Şubat'ta görülecek.

        ESKİ GENEL MÜDÜR VE YARDIMCISI İÇİN İDDİANAME

        Öte yandan Amasra Cumhuriyet Başsavcılığı, Bartın Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılamada isimleri geçmeyen eski TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu ile eski Genel Müdür Yardımcısı İsmail Güner hakkında 'görevi kötüye kullanma' suçlamasıyla soruşturma izni istedi. Bunun üzerine soruşturma izni veren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Amasra Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazı gönderdi. Savcılık, izin yazısı sonrası 'görevi kötüye kullanma' suçlamasıyla iddianame hazırladı. Bu iddianamenin, Bartın Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunacağı öğrenildi. İddianamenin mevcut yürütülen yargılama dosyasına eklenip, eklenmeyeceğine mahkemenin incelemesi sonrası karar verilecek.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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