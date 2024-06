Amasra'da, bayram tatili rezervasyonları yüzde 90'a ulaştı

BARTIN'ın 6 bin 600 nüfuslu turistik ilçesi Amasra'da 9 günlük Kurban Bayramı tatili öncesi tüm konaklama tesislerinde rezervasyonlar yüzde 90'a ulaştı. Amasra Kültür ve Turizm Derneği Başkan Yardımcısı Mete Ayyıldız, "Tatil boyunca günübirlikçi yerli ve yabancı turistlerimizle ortalama 500 bin ziyaretçi bekliyoruz. Bu rakam Amasra için önemli bir rakam, ilçedeki esnafımız gereken hazırlıklarını yaptı" diye konuştu.

UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ndeki Amasra Kalesi'nin yer aldığı, Batı Karadeniz'deki yaz turizminin önemli bölgesi olan Amasra ilçesinde Kurban Bayramı tatili öncesi 5 bin yatak kapasiteli otellerde rezervasyonlar, yüzde 90'a ulaştı. Bakir koyları, tarihi mekanları, doğayla bütünleşen güzelliklerinin yanı sıra balık ağırlıklı mutfak kültürüyle de tatilcilerin ilgisini çeken 6 bin 600 nüfuslu Amasra'yı günübirlik ziyaretçilerle Kurban Bayramı tatili boyunca 500 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor. Amasra, geçen yıl 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde ise 450 bin, geçen 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde ise 500 bin tatilciyi ağırladı.

'YOĞUN İLGİ GÖRÜYOR'

Amasra'da pansiyon işletmeciliği yapan Can Sayın, "Amasra'da her bayram olduğu gibi yine yoğun bir dönem bizi bekliyor. Şu anda doluluk oranımız yüzde 90 seviyelerine yaklaştı. 9 günlük uzun bir tatil var. Biz gelen misafirlerimizin rezervasyonlarını son güne bırakmamalarını tavsiye ediyoruz. Amasra'nın gerek sosyal medyadaki paylaşımları, gerekse diğer mecralardaki paylaşımlarla her geçen gün popülaritesi artıyor. Amasra, bu bayram da her bayram olduğu gibi yoğun ilgi görüyor" diye konuştu.

MAVİ BAYRAKLI İNKUMU'NA GÜNDE 15-20 BİN TATİLCİ BEKLENİYOR