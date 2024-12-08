Bartın'da baraj için evlerini boşaltan vatandaşlar, TOKİ konutlarında köy hayatı yaşıyor

SELİM BOSTANCI - Bartın'da inşa edilen Kozcağız Barajı'nın faaliyete geçmesiyle evleri su altında kalacak köylüler için Toplu Konut İdaresince (TOKİ) yapılan Tarımköy Konutları'nın sakinleri, müstakil daireleri sayesinde köylerindeki rahatlığı ve akrabalarıyla olan yakın ilişkilerini devam ettirebilecek.

Bartın'ın sel ve taşkınlardan korunması amacıyla Kozcağız beldesinde inşasına başlanan 46 milyon metreküp su tutma kapasitesine, 54 metre yüksekliğe sahip Kozcağız Barajı'nın yapımı tamamlandı.

Kozcağız beldesi ve kent merkezini sel afetinden koruma noktasında önemli görev üstlenecek ve aynı zamanda 24 bin 600 dekar tarım arazinin sulanmasına da hizmet edecek barajın su tutmasıyla, evleri ve arazileri kamulaştırılan Şarköy'e bağlı Kapıcıoğlu ve Boğaz mahallelerinde yaşayanlar için Tarımköy Konutları inşa edildi.

TOKİ Başkanlığı tarafından Gürgenlik mevkisinde inşa edilen konutlar hak sahiplerine teslim edildi. 165 bin metrekarelik alanda her biri 500 metrekare arsa üzerine tek katlı inşa edilen, 117 metrekare kapalı oturum alanına sahip 3+1 dairelerden oluşan 102 konut, müstakil özelliği, mimarisi ve bahçeye sahip olmasıyla dikkati çekiyor.