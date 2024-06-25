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        Polis babasının beylik tabancasıyla intihar etti

        BARTIN'da iddiaya göre kız arkadaşıyla tartıştıktan sonra piknik alanına giden Fatih T.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.06.2024 - 22:25 Güncelleme: 25.06.2024 - 22:30
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        Polis babasının beylik tabancasıyla intihar etti
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        BARTIN’da iddiaya göre kız arkadaşıyla tartıştıktan sonra piknik alanına giden Fatih T. (20), polis olan babasına ait beylik tabancasıyla intihar etti.

        Olay, saat 20.30’da Aladağ Mahallesi Çamlık Caddesindeki piknik alanında meydana geldi. İddiaya göre, kız arkadaşıyla yaşadığı tartışma sonrasında bunalıma giren Fatih T., Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde polis memuru olan babası E.T.’ye ait beylik tabancasını alarak mahallede bulunan piknik alanına gitti. Bir süre piknik masasında oturan Fatih T., tabanca ile göğsüne bir el ateş etti. Silah sesini duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Fatih T.’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

        Olay yerine gelen gencin ailesi büyük üzüntü yaşadı. Fatih T.’nin cansız bedeni yapılan incelemenin ardından otopsi için Bartın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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