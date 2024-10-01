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        Bartın Irmağı'nın taşma riskine kum çuvallı bariyer önlemi (3)

        DERETAŞTI, İNKUMU YOLU SU İLE DOLDUBartın'da sabah saatlerinde itibaren sağanak etkili oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.10.2024 - 14:43 Güncelleme: 01.10.2024 - 14:45
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        Bartın Irmağı'nın taşma riskine kum çuvallı bariyer önlemi (3)
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        DERETAŞTI, İNKUMU YOLU SU İLE DOLDU

        Bartın'da sabah saatlerinde itibaren sağanak etkili oldu. Karasu Deresi taşarken, kentin tatil beldesi İnkumu'a giden yol taşan su ile doldu. Yaklaşık 100 metrelik kısımda su birikintisi oluşurken, sürücüler araçları ile yolda güçlükle ilerledi. Sürücüler uyarılırken, Bartın Belediye Başkan Yardımcısı Sançar Biçer bölgeye gelerek inceleme yaptı. Bartın İl Özel İdaresi'ne ait iş makineleri de suyu yoldan tahliye etmek için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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