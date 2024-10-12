Otomobilin çarptığı kadın öldü, sürücü gözaltında

Kaza, gece saatlerinde Bartın-Darıören köyü yolunda meydana geldi. Darıören köyüne giden E.A. (58) yönetimindeki 67 ES 148 plakalı otomobil, yol kenarında yürüyerek evine giden Şadiye Çoban'a çarptı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Çoban'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Cenaze otopsi için Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü E.A. jandarma tarafından gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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