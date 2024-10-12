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        Otomobilin çarptığı kadın öldü, sürücü gözaltında

        BARTIN'daotomobil, yol kenarında yürüyen Şadiye Çoban'a (72) çarptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.10.2024 - 11:43 Güncelleme: 12.10.2024 - 11:45
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        Otomobilin çarptığı kadın öldü, sürücü gözaltında
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        BARTIN'daotomobil, yol kenarında yürüyen Şadiye Çoban'a (72) çarptı. Kazada kadın hayatını kaybetti, sürücü gözaltına alındı.

        Kaza, gece saatlerinde Bartın-Darıören köyü yolunda meydana geldi. Darıören köyüne giden E.A. (58) yönetimindeki 67 ES 148 plakalı otomobil, yol kenarında yürüyerek evine giden Şadiye Çoban'a çarptı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Çoban'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Cenaze otopsi için Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü E.A. jandarma tarafından gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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