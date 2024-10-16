Amasra'da denizde hortum oluştu

Amasra ilçesinde öğle saatlerinde etkili olan kuvvetli rüzgar sonrası denizde hortum oluştu. Karadan 1 mil açıkta oluşan hortumu, tekneyle açılan balıkçılar cep telefonuna kaydetti. Hortumun 500 metre uzağında seyir halinde bir yük gemisi görüldü. Hortum yaklaşık 15 dakika sonra gözden kayboldu.

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