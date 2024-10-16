İçki içerken ırmağa düştü, itfaiye kurtardı

Olay, saat 17.00 sıralarında Gölbucağı Mahallesi Yalı Köprüsü altında meydana geldi. Köprü altında içki içerken dengesini kaybeden S.Ç., Bartın Irmağı'na düştü. Akıntının olmadığı nehirde boynuna kadar suya gömülen S.Ç.'yi görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Suda mahsur kalan S.Ç. itfaiyenin çalışması sonucu çıkarıldı. S.Ç. tedbir amaçlı ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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