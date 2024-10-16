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        İçki içerken ırmağa düştü, itfaiye kurtardı

        BARTIN Irmağı'nın kenarında içki içerken dengesini kaybederek suya düşen S.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.10.2024 - 18:55 Güncelleme: 16.10.2024 - 19:00
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        İçki içerken ırmağa düştü, itfaiye kurtardı
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        BARTIN Irmağı'nın kenarında içki içerken dengesini kaybederek suya düşen S.Ç. (45) itfaiye görevlilerinin çalışması sonucu kurtarılırken, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

        Olay, saat 17.00 sıralarında Gölbucağı Mahallesi Yalı Köprüsü altında meydana geldi. Köprü altında içki içerken dengesini kaybeden S.Ç., Bartın Irmağı'na düştü. Akıntının olmadığı nehirde boynuna kadar suya gömülen S.Ç.'yi görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Suda mahsur kalan S.Ç. itfaiyenin çalışması sonucu çıkarıldı. S.Ç. tedbir amaçlı ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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