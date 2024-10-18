Ahırda çıkan yangında 4 büyükbaş öldü

Merkeze bağlı Yeğenli köyünde yaşayan Ali İhsan Özdemir'e (59) ait ahırda, saat 02.00 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri gören ev sahibi, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Köye gelen itfaiye ekipleri, yangını 1 saatlik çalışma ile söndürdü. Ahır tamamen yanarken, 4 büyükbaş yanarak öldü.

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