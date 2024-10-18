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        Ahırda çıkan yangında 4 büyükbaş öldü

        BARTIN'da ahırda çıkan yangında 4 büyükbaş öldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 12:14 Güncelleme: 18.10.2024 - 12:20
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        Ahırda çıkan yangında 4 büyükbaş öldü
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        BARTIN'da ahırda çıkan yangında 4 büyükbaş öldü.

        Merkeze bağlı Yeğenli köyünde yaşayan Ali İhsan Özdemir'e (59) ait ahırda, saat 02.00 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri gören ev sahibi, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Köye gelen itfaiye ekipleri, yangını 1 saatlik çalışma ile söndürdü. Ahır tamamen yanarken, 4 büyükbaş yanarak öldü.

        Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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