Kestiği ağacın altında kalıp öldü

Olay, saat 16.30 sıralarında Gölbucağı Mahallesi'ndeki çimento fabrikasının bahçesinde meydana geldi. Bartın-İnkumu yolu kenarındaki fabrikanın duvarı kenarında bulunan ağaçları motorlu testere ile kesmeye başladı. Bu sırada ağaç Erkan Öztürk'ün üzerine devrildi. Fabrika işçilerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Öztürk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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