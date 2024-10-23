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        Kestiği ağacın altında kalıp öldü

        BARTIN'daçimento fabrikasının bahçesinde kestiği ağacın altında kalan Erkan Öztürk (48), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2024 - 18:05 Güncelleme: 23.10.2024 - 18:10
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        Kestiği ağacın altında kalıp öldü
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        BARTIN'daçimento fabrikasının bahçesinde kestiği ağacın altında kalan Erkan Öztürk (48), hayatını kaybetti.

        Olay, saat 16.30 sıralarında Gölbucağı Mahallesi'ndeki çimento fabrikasının bahçesinde meydana geldi. Bartın-İnkumu yolu kenarındaki fabrikanın duvarı kenarında bulunan ağaçları motorlu testere ile kesmeye başladı. Bu sırada ağaç Erkan Öztürk'ün üzerine devrildi. Fabrika işçilerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Öztürk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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