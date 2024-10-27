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        Bakan Tunç: Bu saldırı, milletimizin birlik ve beraberliğine yapılmıştır (2)

        BAKANTUNÇ, GÖÇÜKTE ÖLEN MADENCİNİN CENAZESİNE KATILDIAdalet Bakanı Yılmaz Tunç, dün Amasra'daki özel maden ocağında göçük altında kalarak, hayatını kaybeden Ferdi Tayyar'ın (37) Sütlüce köyündeki cenaze namazına katıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2024 - 17:30 Güncelleme: 27.10.2024 - 17:35
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        Bakan Tunç: Bu saldırı, milletimizin birlik ve beraberliğine yapılmıştır (2)
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        BAKANTUNÇ, GÖÇÜKTE ÖLEN MADENCİNİN CENAZESİNE KATILDI

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, dün Amasra’daki özel maden ocağında göçük altında kalarak, hayatını kaybeden Ferdi Tayyar’ın (37) Sütlüce köyündeki cenaze namazına katıldı. Bakan Tunç’u burada Bartın Valisi Nurtaç Arslan ve AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz karşıladı. Ölen madenci Ferdi Tayyar'ın cenazesi, evin önünde okunan Kur’an-ı Kerim'in ardından Sütlüce köyü camisini getirildi. Bakan Tunç, burada madencinin ailesine taziyelerini iletti. Türk Bayrağına sarılı tabutu cami önüne getirilen madenci Tayyar, öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığına gözyaşları arasında defnedildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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