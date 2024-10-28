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        Maden ocağında ölümde ihmal iddiasıyla 4 tutuklama

        BARTIN'ın Amasra ilçesinde özel bir kömür madeninde Ferdi Tayyar'ın (37) hayatını kaybettiği göçüğün ardından başlatılan soruşturma kapsamında işletmenin 4 yöneticisi tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2024 - 17:14 Güncelleme: 28.10.2024 - 17:20
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        Maden ocağında ölümde ihmal iddiasıyla 4 tutuklama
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        BARTIN'ın Amasra ilçesinde özel bir kömür madeninde Ferdi Tayyar’ın (37) hayatını kaybettiği göçüğün ardından başlatılan soruşturma kapsamında işletmenin 4 yöneticisi tutuklandı.

        Olay, önceki gün Amasra ilçesi Tarlaağzı köyündeki özel bir kömür madeni ocağında meydana geldi. Yerin 300 metre altında çalışma yapıldığı sırada tavan çöktü. İşçilerden Ferdi Tayyar, göçük altında kalıp yaşamını yitirdi. Tayyar'ın cenazesi, dün toprağa verildi.

        Amasra Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, olayın ardından başlattığı soruşturma kapsamında, bilirkişi heyetinin ilk inceleme raporu hazırlandı. Raporda, maden ocağında görevli işletme müdürü Ali Kahraman, iş güvenliği müdürü Sefa Yavuz, daimi nezaretçi maden mühendisi Hüseyin Işık ve vardiya sorumlusu maden mühendisi Necla Mine Özdemir gözaltına alındı. Bartın Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nde hakim karşısına çıkarılan 4 şüpheli, 'Taksirle ölüme neden olma' suçlamasıyla tutuklandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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