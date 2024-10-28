Maden ocağında ölümde ihmal iddiasıyla 4 tutuklama

Amasra Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, olayın ardından başlattığı soruşturma kapsamında, bilirkişi heyetinin ilk inceleme raporu hazırlandı. Raporda, maden ocağında görevli işletme müdürü Ali Kahraman, iş güvenliği müdürü Sefa Yavuz, daimi nezaretçi maden mühendisi Hüseyin Işık ve vardiya sorumlusu maden mühendisi Necla Mine Özdemir gözaltına alındı. Bartın Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nde hakim karşısına çıkarılan 4 şüpheli, 'Taksirle ölüme neden olma' suçlamasıyla tutuklandı.

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