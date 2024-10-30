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        Üzerine tomruk düşen işçi, 1 ay sonra hastanede öldü

        BARTIN'ın Ulus ilçesi Kumluca beldesindeki orman deposunda, üzerine tomruk düşmesi sonucu yaralanan 1 yıllık evli Muhammet Güney (28), 1 aydır tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2024 - 14:30 Güncelleme: 30.10.2024 - 14:35
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        Üzerine tomruk düşen işçi, 1 ay sonra hastanede öldü
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        BARTIN'ın Ulus ilçesi Kumluca beldesindeki orman deposunda, üzerine tomruk düşmesi sonucu yaralanan 1 yıllık evli Muhammet Güney (28), 1 aydır tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Olay, 29 Eylül'de Ulus Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait Zafer Orman Deposu'nda meydana geldi. Depoda çalıştığı sırada, Muhammet Güney'in üzerine tomruk devrildi. Mesai arkadaşlarının ihbarıyla adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan orman işçisi, sağlık durumunun ağır olması nedeniyle Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Güney, 1 aydır tedavi gördüğü hastanede, doktorların tüm müdahalesine rağmen, sabaha karşı hayatını kaybetti. Güney'in 1 yıl önce evlendiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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