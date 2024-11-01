Maden faciası davasında şikayetçi avukatları, bilirkişi raporunu yetersiz buldu

BARTIN'ın Amasra ilçesinde 43 işçinin hayatını kaybettiği maden faciasıyla ilgili 4'ü tutuklu, 23 kişinin Bartın Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davanın 9'uncu duruşmasında; müşteki avukatları, bilirkişi heyetinin verdiği 3'üncü raporunun yetersiz olduğunu belirtirken, sanık avukatları raporun yerinde olduğunu vurguladı.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğü'nde 14 Ekim 2022'de 43 işçinin öldüğü, 9 işçinin de yaralandığı patlama sonrası yürütülen soruşturmada, Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir, Müdür Yardımcısı Salih Atmaca, İşletme Müdürü Selçuk Ekmekçi, İş Güvenliği ve Eğitim Başmühendisi Volkan Soylu, Başmühendis Mehmet Tural, Emniyet Mühendisi Şahan Kahraman, maden mühendisleri Levent Aydın ve İbrahim Hakan Mengeş tutuklandı; 15 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Savcılığın hazırladığı 195 sayfalık iddianame, Bartın Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İlk duruşması 25 Nisan'da görülen davada, Müdür Yardımcısı Salih Atmaca tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

116 müştekinin yer aldığı iddianamede; tutuklu Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir, İşletme Müdürü Selçuk Ekmekci, İş Güvenliği ve Eğitim Başmühendisi Volkan Soylu ve Başmühendis Mehmet Tural hakkında yaşamını yitiren her madenci için 'Olası kast ile öldürme' suçundan 25 yıla kadar hapis istendi. Yöneticiler hakkında ayrıca 'Olası kast ile kişinin yaşamını tehlikeye sokacak şekilde kasten yaralama' suçundan da ağır yaralanan 4 kişiden her biri için 4 yıla kadar hapis talep edildi. Diğer 19 sanığın ise 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 22,5 yıla kadar hapsi istendi.

3 SANIĞA EV HAPSİ VERİLDİ

Yargılama aşamasında bugüne kadar 8 duruşma görüldü. 7'nci duruşmada mahkeme heyeti, 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan tutuklu bulunan Emniyet Mühendisi Şahan Kahraman, maden mühendisleri Levent Aydın ile İbrahim Hakan Mengeş'in ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı ile bırakılmasına karar verdi. Duruşmalarda sanıkların tamamı savunma yaparken, tanıkların tamamı da dinlendi.

DURUŞMADA YENİ SES KAYITLARI DİNLENDİ

Davanın 9'uncu duruşması, bu sabah saatlerinde başladı. Bartın Adliyesi'nin giriş katında oluşturulan duruşma salonu çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Bugünkü duruşmada, bir önceki duruşmada bilirkişi heyetinden istenen ek rapor ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan gelen teftiş kurulu raporu değerlendirildi. Müşteki avukatları, bilirkişi heyetinin verdiği 3'üncü raporunun yetersiz olduğunu belirtirken, sanık avukatları raporun yerinde olduğunu vurguladı. Duruşmada ayrıca merkezi gaz izleme istasyonundan alınan yeni ses kayıtları dinlendi. İşletme müdürünün talimatı ile üretim için metan sensörlerinin iptal edildiği, yine gaz izleme personelinin İş Güvenliği ve Eğitim Başmühendisi Volkan Soylu'ya metan gazı seviyesinin yüzde 5'i geçtiği yönünde bilgi vermesine rağmen üretime devam edilmesi yönünde talimat verdiğinin ses kayıtlarında olduğunu belirten müşteki avukatları, işçilerin göz göre göre ölüme götürüldüğünü savundu. Müşteki avukatları ayrıca TTK Amasra Müessese Müdürlüğü'nde planlanan keşif için bağımsız bir kurul oluşturulması talep etti.