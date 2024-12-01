Bartın'da kamyonla çarpışan otomobildeki 5 kişi öldü (2)
HAYATINIKAYBEDEN 4 KİŞİNİN KİMLİĞİ BELLİ OLDUBartın'da, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, karşı yönden gelen hafriyat kamyonuyla çarpışan otomobilde hayatını kaybedenlerin, sürücü Özgür Çomak (22) ile yanında bulunan Koray Uğuz, Rahmi Can Odabaş, Berkay Kaya olduğu belirlenirken, bir kişinin ise kimlik belirleme çalışmaları sürüyor.
HAYATINIKAYBEDEN 4 KİŞİNİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU
Bartın'da, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, karşı yönden gelen hafriyat kamyonuyla çarpışan otomobilde hayatını kaybedenlerin, sürücü Özgür Çomak (22) ile yanında bulunan Koray Uğuz, Rahmi Can Odabaş, Berkay Kaya olduğu belirlenirken, bir kişinin ise kimlik belirleme çalışmaları sürüyor. 5 kişinin cansız bedeni otopsileri yapılmak üzere Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Öte yandan, kazayı yara almadan atlatan hafriyat kamyonu şoförü Ümit K., gözaltına alındı.
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