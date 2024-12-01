Bartın'da kamyonla çarpışan otomobildeki 5 kişi öldü (2)

Bartın'da, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, karşı yönden gelen hafriyat kamyonuyla çarpışan otomobilde hayatını kaybedenlerin, sürücü Özgür Çomak (22) ile yanında bulunan Koray Uğuz, Rahmi Can Odabaş, Berkay Kaya olduğu belirlenirken, bir kişinin ise kimlik belirleme çalışmaları sürüyor. 5 kişinin cansız bedeni otopsileri yapılmak üzere Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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