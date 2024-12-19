4 katlı binanın çatısından düşen işçi öldü

Olay, saat 15.00 sıralarında Aladağ Mahallesi'nde meydana geldi. İnşaat halindeki 4 katlı binanın çatısında 2 arkadaşıyla birlikte çalışan Nuri Kaplan, dengesini kaybederek beton zemine düştü. İşçilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Kaplan, ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Nuri Kaplan doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi.

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