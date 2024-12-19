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        4 katlı binanın çatısından düşen işçi öldü

        BARTIN'da inşaat halindeki 4 katlı binanın çatısında çalışırken dengesini kaybedip düşen inşaat işçisi Nuri Kaplan (55), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.12.2024 - 17:04 Güncelleme: 19.12.2024 - 17:10
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        4 katlı binanın çatısından düşen işçi öldü
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        BARTIN’da inşaat halindeki 4 katlı binanın çatısında çalışırken dengesini kaybedip düşen inşaat işçisi Nuri Kaplan (55), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Olay, saat 15.00 sıralarında Aladağ Mahallesi'nde meydana geldi. İnşaat halindeki 4 katlı binanın çatısında 2 arkadaşıyla birlikte çalışan Nuri Kaplan, dengesini kaybederek beton zemine düştü. İşçilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Kaplan, ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Nuri Kaplan doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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