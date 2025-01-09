Motosikletine çarpan otomobilin sürücüsüne kaskını fırlatıp, yumruk attı

BARTIN'da otomobilin arkadan çarptığı motosikleti kullanan kurye, kaskını sürücüye fırlatıp, aracın camından yumruk attı. Taraflar birbirinden şikayetçi olmazken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde merkeze bağlı Gölbucağı Mahallesi Stadyum Sokak’ta meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, önünde fren yapan kuryenin kullandığı motosiklete hafif şekilde çarptı. Bunun üzerine kurye, otomobilin yanına giderek başındaki kaskı çıkarıp, otomobil sürücüsüne doğru fırlattı. Ardından sürücüye camdan yumruk atan kuryeyi çevredekiler sakinleştirmeye çalıştı. Otomobilin sürücüsü, olay yerinden uzaklaştı. Kurye de kaskını yerden almadan motosikletiyle bir süre otomobilin peşinden gitti. Yaşananlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.