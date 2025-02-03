Hareket halindeyken alev alan otomobil, kullanılamaz hale geldi
BARTIN'da hareket halindeyken alev alan otomobil, yangında kullanılamaz hale geldi.
BARTIN'da hareket halindeyken alev alan otomobil, yangında kullanılamaz hale geldi.
Gözpınar köyü yolunda, Bahattin Dirik’in (61) kontrolündeki otomobilde saat 08.00 sıralarında yangın çıktı. Yusufbaşoğlu Mahallesi’nde oturan Dirik, kent merkezine gittiği sırada otomobilden dumanlar yükseldi. Bir anda alev topuna dönen otomobilin sürücüsü Bahattin Dirik, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangını söndürürken, otomobil kullanılamaz hale geldi.
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