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        Hareket halindeyken alev alan otomobil, kullanılamaz hale geldi

        BARTIN'da hareket halindeyken alev alan otomobil, yangında kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.02.2025 - 12:41 Güncelleme: 03.02.2025 - 12:45
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        Hareket halindeyken alev alan otomobil, kullanılamaz hale geldi
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        BARTIN'da hareket halindeyken alev alan otomobil, yangında kullanılamaz hale geldi.

        Gözpınar köyü yolunda, Bahattin Dirik’in (61) kontrolündeki otomobilde saat 08.00 sıralarında yangın çıktı. Yusufbaşoğlu Mahallesi’nde oturan Dirik, kent merkezine gittiği sırada otomobilden dumanlar yükseldi. Bir anda alev topuna dönen otomobilin sürücüsü Bahattin Dirik, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangını söndürürken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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