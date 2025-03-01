Irmak kenarındaki cinayetin sanığına müebbet hapis cezası

BARTIN'daırmak kenarında husumetlisi Emrah Üstünsoy'u (35) tabanca ile vurarak öldüren Zafer Üstünsoy (29), yargılandığı davada müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Kozcağız beldesindeki sanayi sitesinin yakınlarındaki ırmak kenarında, 2023 yılı Ekim ayında Emrah Üstünsoy'un cesedi bulundu. İncelemede, Üstünsoy'un sırtına 3 kurşun isabet ettiği tespit edildi. Olay ile ilgili soruşturma başlatılırken, Emrah Üstünsoy'un uzaktan akrabası Zafer Üstünsoy ile arkadaşı G.G. gözaltına alındı. Zafer Üstünsoy, jandarmadaki ifadesinde; Emrah Üstünsoy ile aralarında husumet olduğunu, kavga ettiklerini, tabanca ile vurduktan sonra kaçtığını itiraf etti.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEBİ

Zafer Üstünsoy, 'Kasten öldürme' suçundan tutuklanırken, olay yerinde olduğu iddia edilen G.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Zafer Üstünsoy hakkında 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle hazırlanan iddianame, Bartın 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi. 5'inci duruşmaya; tutuklu sanık Zafer Üstünsoy, tutuksuz sanık G.G., avukatları ve Emrah Üstünsoy'un yakınları katıldı.

'AMACIM AYAĞINA SIKMAKTI'

Duruşmada son sözleri sorulan Zafer Üstünsoy, "Şahıs beni 2-3 yıldır tehdit etmesine rağmen ona bir ders vermek istedim. Ama amacım ayağına sıkmaktı. Birinci attığımda dursaydı, ikinciyi atmayacaktım. Sonra ben durdurdum, amacıma ulaştığımı düşündüm ve oradan uzaklaştığım sırada anama-bacıma küfretti. Bir anlık sinirle geri döndüm ve bir kez daha attım. Kesinlikle benim yaralamaktan başka bir amacım yoktu. Kendisine bana etmiş olduğu küfür sonrasında bir kez daha atmış oldum. Olay bu şekilde olmuştur. Beraatimi isterim" dedi. Sanık G.G. de olaya karışmadığını ve beraatini istediğini söyledi. Savunmaların ardından mahkeme heyeti, Zafer Üstünsoy'u müebbet hapis cezasına çarptırılırken, G.G.'nin beraatine karar verildi.