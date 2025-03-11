Bartın'da çatı yangını

Ulus ilçesi Kumluca beldesinde dün saat 23.00 sıralarında Halit Kaya'ya ait 3 katlı binanın çatısında, bacadan kaynaklı yangın çıktı. Çatıdan yükselen alevleri görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Kumluca, Abdipaşa, Ulus ve Bartın belediyeleri itfaiye ekipleri çatısına merdiven uzatıp, yangına müdahale etti. Binada yaşayanlar tahliye edildi. Ekiplerin 1 saatlik çalışmasıyla söndürülen yangında binanın çatısı yanarak zarar gördü.

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