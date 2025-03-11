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        Bartın'da çatı yangını

        BARTIN'da 3 katlı binanın çatısında çıkan ve bacadan kaynaklanan yangın, itfaiyecilerin 1 saatlik çalışmayla söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.03.2025 - 09:49 Güncelleme: 11.03.2025 - 09:55
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        Bartın'da çatı yangını
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        BARTIN'da 3 katlı binanın çatısında çıkan ve bacadan kaynaklanan yangın, itfaiyecilerin 1 saatlik çalışmayla söndürüldü.

        Ulus ilçesi Kumluca beldesinde dün saat 23.00 sıralarında Halit Kaya'ya ait 3 katlı binanın çatısında, bacadan kaynaklı yangın çıktı. Çatıdan yükselen alevleri görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Kumluca, Abdipaşa, Ulus ve Bartın belediyeleri itfaiye ekipleri çatısına merdiven uzatıp, yangına müdahale etti. Binada yaşayanlar tahliye edildi. Ekiplerin 1 saatlik çalışmasıyla söndürülen yangında binanın çatısı yanarak zarar gördü.

        Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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