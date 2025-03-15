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        Sobadan kaynaklı yangında tek katlı ev ile odunluk yandı

        BARTIN'ınUlus ilçesinde sobadan kaynaklı çıkan yangında tek katlı ev ile bitişiğindeki odunluk tamamen yandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.03.2025 - 09:44 Güncelleme: 15.03.2025 - 09:50
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        Sobadan kaynaklı yangında tek katlı ev ile odunluk yandı
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        BARTIN'ınUlus ilçesinde sobadan kaynaklı çıkan yangında tek katlı ev ile bitişiğindeki odunluk tamamen yandı.

        Ulus ilçesi Kayabaşı köyünde Satı Dönmez'e ait tek katlı evde, dün akşam saatlerinde sobadan sıçrayan kıvılcımların halıyı tutuşturması ile yangın çıktı. Yangın, kısa sürede evi sararken, içeride bulunan Durmuş, Fatma ve Gülnur Dönmez dışarıya çıktı. İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren müdahalesinin ardından yangın söndürüldü. Yangında tek katlı ev ile bitişiğindeki odunluk tamamen yandı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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