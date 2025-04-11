Yalnız yaşadığı evde çıkan yangında öldü

Merkeze bağlı Çiftlik köyünde Zeynep Damar'ın yalnız yaşadığı 2 katlı evde saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Sobadan çıkan yangını fark eden komşuları, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bilgi verdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Ekipler, evde yaptığı kontrolde Zeynep Damar'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Damar’ın cenazesi, otopsi için Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.