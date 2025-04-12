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        Bartın'ın iç kesimlerde kar etkili oluyor; 19 köy yolu ulaşıma kapandı

        BARTIN'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kent genelinde 19 köy yolu ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.04.2025 - 12:16 Güncelleme: 12.04.2025 - 12:20
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        Bartın'ın iç kesimlerde kar etkili oluyor; 19 köy yolu ulaşıma kapandı
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        BARTIN'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kent genelinde 19 köy yolu ulaşıma kapandı. Kar kalınlığı yükseklerde 30 santime ulaştı.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı kodlu uyarısı sonrası Bartın kent merkezine yağmur yağarken, Ulus ilçesinde yoğun kar etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle kent genelinde 19 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, 10 iş makinesi ve 34 personelle kapalı olan köy yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

        İSTANBUL'DAN GELEN CENAZE İÇİN EKİPLER SEFERBER OLDU

        Bartın İl Özel İdaresi ekipleri, İstanbul'da ölen kişinin defnedilmek üzere Bartın'ın Ulus ilçesi Kozanlı köyüne getirilen cenazesi için kapalı olan köy yolunu iş makinesiyle açtı. Cenaze ve yakınlarını taşıyan otobüs köye ulaştı.

        AHMETUSTA GEÇİDİ'NDE YOĞUN KAR

        Öte yandan Bartın-Karabük yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi'nde zaman zaman etkili olan kar yağışı nedeniyle Karayolları ekipleri aralıksız çalışmalarını sürdürüyor.

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        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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