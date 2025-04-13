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        Ağaca yıldırım düştüğü o anlar kameraya yansıdı

        BARTIN'ın Gürgenpınarı köyünde yol kenarındaki ağaca düşen yıldırım bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.04.2025 - 20:39 Güncelleme: 13.04.2025 - 20:45
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        Ağaca yıldırım düştüğü o anlar kameraya yansıdı
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        BARTIN'ın Gürgenpınarı köyünde yol kenarındaki ağaca düşen yıldırım bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

        Bartın-İnkum yolu üzerindeki Gürgenpınarı köyünde akşam saatlerinde şiddetli gök gürültüsü sonrasında yıldırım düştü. Yol kenarındaki bir ağaca yıldırım isabet etmesiyle kısa süreli ışık patlaması yaşandı. Ağaca yıldırım düştüğü an yakındaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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