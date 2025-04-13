Ağaca yıldırım düştüğü o anlar kameraya yansıdı

Bartın-İnkum yolu üzerindeki Gürgenpınarı köyünde akşam saatlerinde şiddetli gök gürültüsü sonrasında yıldırım düştü. Yol kenarındaki bir ağaca yıldırım isabet etmesiyle kısa süreli ışık patlaması yaşandı. Ağaca yıldırım düştüğü an yakındaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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