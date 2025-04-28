Amasra'da fırtına; dalga boyu 5 metreye ulaştı, helikopter piste güçlükle indi

BARTIN'ın Amasra ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle rüzgarın hızı 75 kilometreye ulaşırken, kıyıda 5 metrelik dalgalar oluştu. Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı’na bağlı helikopterin fırtına nedeniyle piste güçlükle indiği o anlar kameraya yansıdı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı uyarı sonrası Amasra'da sabah saatlerinde rüzgarın hızı 75 kilometreye ulaştı. Amasra Büyük Liman'da beton bloklara çarpan dalgaların boyu 5 metreyi buldu. Karadeniz'de seyir halindeki birçok balıkçı teknesi de limana çekildi. Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı ekipleri tarafından teknelerin zarar görmemesi için önlemler alındı. Boztepe Mahallesi ile Kaleiçi Mahallesi'ni birbirine bağlayan Kemere Köprüsü'nde rüzgar etkili oldu. Amasra Belediyesi, anons yaparak kuvvetli rüzgara karşı dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulundu. Amasra açıklarında ilerleyen kargo gemisi de dalgalar nedeniyle zor anlar yaşadı.

Kuvvetli rüzgar nedeniyle Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı’na bağlı ait Kaleşah Mahallesi’nde piste inmek isteyen askeri helikopter bir kere pisti pas geçtikten sonra ikinci denemesinde inmeyi başardı. Helikopterin zor anları kameralara yansıdı.