Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bartın Haberleri

        Amasra'da fırtına; dalga boyu 5 metreye ulaştı, helikopter piste güçlükle indi

        BARTIN'ın Amasra ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle rüzgarın hızı 75 kilometreye ulaşırken, kıyıda 5 metrelik dalgalar oluştu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.04.2025 - 12:29 Güncelleme: 28.04.2025 - 12:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Amasra'da fırtına; dalga boyu 5 metreye ulaştı, helikopter piste güçlükle indi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        BARTIN'ın Amasra ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle rüzgarın hızı 75 kilometreye ulaşırken, kıyıda 5 metrelik dalgalar oluştu. Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı’na bağlı helikopterin fırtına nedeniyle piste güçlükle indiği o anlar kameraya yansıdı.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı uyarı sonrası Amasra'da sabah saatlerinde rüzgarın hızı 75 kilometreye ulaştı. Amasra Büyük Liman'da beton bloklara çarpan dalgaların boyu 5 metreyi buldu. Karadeniz'de seyir halindeki birçok balıkçı teknesi de limana çekildi. Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı ekipleri tarafından teknelerin zarar görmemesi için önlemler alındı. Boztepe Mahallesi ile Kaleiçi Mahallesi'ni birbirine bağlayan Kemere Köprüsü'nde rüzgar etkili oldu. Amasra Belediyesi, anons yaparak kuvvetli rüzgara karşı dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulundu. Amasra açıklarında ilerleyen kargo gemisi de dalgalar nedeniyle zor anlar yaşadı.

        Kuvvetli rüzgar nedeniyle Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı’na bağlı ait Kaleşah Mahallesi’nde piste inmek isteyen askeri helikopter bir kere pisti pas geçtikten sonra ikinci denemesinde inmeyi başardı. Helikopterin zor anları kameralara yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        “Bant” ifadesi
        “Bant” ifadesi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan göçmen sayısını açıkladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan göçmen sayısını açıkladı
        Sırrı Süreyya Önder ile ilgili açıklama: Başka bir kırılma noktasındayız
        Sırrı Süreyya Önder ile ilgili açıklama: Başka bir kırılma noktasındayız
        Abramoviç'in villası gözaltındaki Onur Soytürk'e soruldu
        Abramoviç'in villası gözaltındaki Onur Soytürk'e soruldu
        46 milyon kişi incelendi! Bilim o soruya cevap verdi
        46 milyon kişi incelendi! Bilim o soruya cevap verdi
        Lemina'dan sonra bambaşka Torreira!
        Lemina'dan sonra bambaşka Torreira!
        Samsun'da heyelan! 3 kişi hayatını kaybetti
        Samsun'da heyelan! 3 kişi hayatını kaybetti
        Trabzonspor U19, tarihi finalde Barcelona karşısında!
        Trabzonspor U19, tarihi finalde Barcelona karşısında!
        Kabine toplanıyor... İşte masadaki konular
        Kabine toplanıyor... İşte masadaki konular
        Uyumadan önce telefonla vakit geçirenlerin bilmesi gerekenler!
        Uyumadan önce telefonla vakit geçirenlerin bilmesi gerekenler!
        Otomotivde 'jeneratörlü' araç akımı
        Otomotivde 'jeneratörlü' araç akımı
        Yazgülü'nün ölümündeki detaylar ortaya çıktı!
        Yazgülü'nün ölümündeki detaylar ortaya çıktı!
        1100 yıllık antik testinin içi ağzı açıldı
        1100 yıllık antik testinin içi ağzı açıldı
        "Seni bundan kurtarmam lâzım"
        "Seni bundan kurtarmam lâzım"
        "Osimhen için kampanya yapılsın!"
        "Osimhen için kampanya yapılsın!"
        Putin'den Rusya için savaşan Kuzey Kore askerlerine teşekkür
        Putin'den Rusya için savaşan Kuzey Kore askerlerine teşekkür
        Haklı fesihte 6 güne dikkat!
        Haklı fesihte 6 güne dikkat!
        Gladyatörler kentinde 2 bin yıllık girlandlı lahit keşfi
        Gladyatörler kentinde 2 bin yıllık girlandlı lahit keşfi
        Bu illere dikkat! 5 bölgede sağanak!
        Bu illere dikkat! 5 bölgede sağanak!
        Trump'ın ilk 100 gününe damga vuran altı dönüm noktası
        Trump'ın ilk 100 gününe damga vuran altı dönüm noktası

        Benzer Haberler

        Amasra'da kurumlararası masa tenisi turnuvası düzenlendi
        Amasra'da kurumlararası masa tenisi turnuvası düzenlendi
        Orman işçileri dağ tepe demeden görev başında
        Orman işçileri dağ tepe demeden görev başında
        Bartın Üniversitesi, Asya Üniversiteleri sıralamasında ilk 400'de yer aldı
        Bartın Üniversitesi, Asya Üniversiteleri sıralamasında ilk 400'de yer aldı
        Bartın'da zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı
        Bartın'da zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı
        Bartın'da 3 aracın çarpıştığı kaza kamerada; 8 yaralı
        Bartın'da 3 aracın çarpıştığı kaza kamerada; 8 yaralı
        "Astoria Grande" kruvaziyeri 700 Rus yolcusuyla Amasra'ya geldi
        "Astoria Grande" kruvaziyeri 700 Rus yolcusuyla Amasra'ya geldi