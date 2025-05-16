Bartın'da yola inen bozayı görüntülendi

Ulus ilçesi Kumluca beldesi girişinde yola çıkan bozayı, otomobildeki kişiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde, görüntü çekenlerden birinin, ayıya yoldan uzaklaşması için bağırdığı duyuldu. Yaklaşık 50 metre otomobilin önünde koşan ayı, daha sonra ormana girip, kayboldu.

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