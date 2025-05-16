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        Bartın'da yola inen bozayı görüntülendi

        BARTIN'ın Ulus ilçesi Kumluca beldesinde yola inen bozayı, otomobildekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.05.2025 - 10:43 Güncelleme: 16.05.2025 - 11:30
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        Bartın'da yola inen bozayı görüntülendi
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        BARTIN'ın Ulus ilçesi Kumluca beldesinde yola inen bozayı, otomobildekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

        Ulus ilçesi Kumluca beldesi girişinde yola çıkan bozayı, otomobildeki kişiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde, görüntü çekenlerden birinin, ayıya yoldan uzaklaşması için bağırdığı duyuldu. Yaklaşık 50 metre otomobilin önünde koşan ayı, daha sonra ormana girip, kayboldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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