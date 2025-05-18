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        Bartın Uluyayla'da ilkbahar manzarası havadan görüntülendi

        BARTIN-Karabük sınırlarında bulunan 86 bin hektarlık alandaki Uluyayla'da ilkbaharla birlikte yeşeren ağaçlarla eşsiz manzaralar ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.05.2025 - 10:10 Güncelleme: 18.05.2025 - 10:15
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        Bartın Uluyayla'da ilkbahar manzarası havadan görüntülendi
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        BARTIN-Karabük sınırlarında bulunan 86 bin hektarlık alandaki Uluyayla'da ilkbaharla birlikte yeşeren ağaçlarla eşsiz manzaralar ortaya çıktı. 7 kilometre uzunluğundaki yaylada rengarenk evler ve yılkı atları dronla görüntülendi.

        Bartın Ulus ilçesine 27, Karabük'ün Safranbolu ilçesine 50 kilometre uzaklıkta bulunan 1416 rakımlı Göktepe zirvesiyle, her mevsim seyrine doyumsuz görüntülerin oluştuğu Uluyayla'da ilkbaharın güzellikleri ortaya çıkmaya başladı. 7 kilometrelik yaylaya, yaylacıların hayvancılık amacıyla yaptığı rengarenk evler de farklı bir güzellik katıyor. Kayın, köknar ve çam ağaçlarıyla kaplı olan 86 bin hektarlık bölge, ayı, kurt, domuz, çakal, geyik, karaca, vaşak, dağ kedisi ve tavşan gibi çok sayıda yabani hayvan türünü barındırıyor.

        Yayla fotoğraf tutkunlarının uğrak yeri haline gelirken, bölgeyi ziyaret edenler temiz havada oksijen depoluyor. Eşsiz manzarasıyla kendine hayran bırakan Uluyayla’daki rengarenk ahşap evler, büyükbaş hayvanlar ile yılkı atlarının koşuşturması dronla görüntülendi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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