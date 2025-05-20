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        Bartın'da havai fişekleri ateşleyen işçi yaralandı

        BARTIN'da, gösteri sırasında havai fişekleri ateşleyen belediye işçisi A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.05.2025 - 11:45 Güncelleme: 20.05.2025 - 11:50
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        Bartın'da havai fişekleri ateşleyen işçi yaralandı
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        BARTIN'da, gösteri sırasında havai fişekleri ateşleyen belediye işçisi A.İ. (35), bir fişeğin yakınında patlaması sonucu yaralandı.

        Olay, dün Cumhuriyet Meydanı’nda meydana geldi. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında dün Bartın Belediyesi tarafından düzenlenen kutlamalar sırasında havai fişekle gösteri yapıldı. Belediye işçisi A.İ.’nin ateşlediği havai fişeklerden biri yakınında patladı. A.İ., karın bölgesinden yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı ilk müdahalesi sonrası Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Öte yandan, gösteri sırasında kurulan sahnenin önüne düşen kişi de hafif yaralandı. Bu kişi, hastanedeki tedavisi sonrası taburcu oldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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