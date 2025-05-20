Bartın'da havai fişekleri ateşleyen işçi yaralandı

BARTIN'da, gösteri sırasında havai fişekleri ateşleyen belediye işçisi A.İ. (35), bir fişeğin yakınında patlaması sonucu yaralandı.

Olay, dün Cumhuriyet Meydanı’nda meydana geldi. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında dün Bartın Belediyesi tarafından düzenlenen kutlamalar sırasında havai fişekle gösteri yapıldı. Belediye işçisi A.İ.’nin ateşlediği havai fişeklerden biri yakınında patladı. A.İ., karın bölgesinden yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı ilk müdahalesi sonrası Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Öte yandan, gösteri sırasında kurulan sahnenin önüne düşen kişi de hafif yaralandı. Bu kişi, hastanedeki tedavisi sonrası taburcu oldu.